中國目前噸位最大公務執法船　萬噸級「海巡09」輪在廣州南沙列編

官方傳媒報道，中國首艘萬噸級海事巡邏船「海巡09」輪，周六（23日）在廣州南沙列編，加入中國海事執法序列。

報道稱，「海巡09」輪是中國目前噸位最大、裝備先進、綜合能力強，具有世界領先水平的公務執法船，是海事系統首艘萬噸級深遠海綜合指揮旗艦。



「海巡09」輪在2019年5月開工建造，總長165米，型寬20.6米，型深9.5米，滿載排水量1.3萬噸，續航力不低於10000海里／16節，最大航速不低於25節。「海巡09」輪的航區為遠海航區，自持力90天，能在9級海況、蒲氏12級風力條件下安全航行，並配置智能機艙系統、智能執法水炮系統、救助艇、光電跟蹤取證系統等，可搭載多型直升機。

「海巡09」輪是中國目前噸位最大公務執法船，亦是是海事系統首艘萬噸級深遠海綜合指揮旗艦。（微博）

此外，「海巡09」更建有先進的海上數據中心，可以通過包括北斗在內的多套衛星系統實現全球聯網，並建立編隊自組網、數字集群，具有動態感知、監測預警、信息處理、綜合指揮、海事監管等能力。「海巡09」還可對遇險船舶實施封艙、堵漏、排水等專業救助，對遇險受傷人員進行簡易藥物、器械和手術治療等。

報道介紹，「海巡09」輪具備高海況下的跨海區安全巡航及應急搜救能力，可實現空海一體綜合執法和全球巡航救援，將成為中國海上重要的巡航執法、應急協調指揮、海上防污染指揮動態執法平台。「海巡09」輪的投入使用，將強化中國海上交通動態管控和應急保障能力，對於有效保障戰略物資運輸通暢和重要航運通道安全、實現海運國際物流供應鏈穩定和航運業高質量發展、維護國家海洋權益具有重要意義。