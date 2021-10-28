新冠疫苗｜兒童接種礙發育？有病可打針？　一文睇清兒科專家詳解

為應對新冠肺炎疫情，除了成年人、老年人之外，兒童亦有需要接種新冠疫苗。其中上海日前已經宣布啟動對6歲至11歲人群的預約接種，他們將在監護人的陪同下接種疫苗，劑量、成份、免疫程序等各方面均與成年人一樣。

受此影響，上海復旦大學附屬兒科醫院疫苗諮詢門診有不少家長前來諮詢，該院感染傳染科主任、上海新冠肺炎醫療救治專家組成員曾玫受訪時指出，兒童接種新冠疫苗可以在兒童人群中建立免疫屏障，保障兒童學習、生活正常運轉。同時，新冠疫苗經過多輪試驗，安全性有保障，不會使身體發育受到影響，也不會影響到智力發育。



《新民網》報道，王先生（化名）的兒子今年8歲，2年前曾做過顱腦手術，如今還因為身體原因在持續服藥。王先生擔心，像他兒子這樣的情況，能否接種新冠疫苗。另一位市民張先生（化名），他的女兒在2、3歲開始發作癲癇，儘管服藥也控制不太好，現時已經在兒科醫院預約下個月做手術。張先生擔心，女兒能否在手術之前先行接種疫苗。此外，也有不少家長詢問，一直以來兒童感染病例症狀不嚴重，是不是沒有必要接種疫苗。

上海復旦大學附屬兒科醫院感染傳染科主任曾玫為不少家長解答兒童接種新冠疫苗的困惑。（新民網）

曾玫表示，開展3歲至11歲人群新冠疫苗接種，是築牢全人群免疫屏障的重要組成部分，是阻斷新冠病毒傳播的最重要的措施。以復旦大學附屬兒科醫院為例，該院的兒童感染病例雖然是輕症居多，但實際上學校屬於人口密集場所，一旦有輸入性疫情發生，易造成局部傳播流行。曾玫稱，兒童接種新冠疫苗一方面可以有效降低發病、重症和死亡的風險，另一方面可以在兒童人群中建立免疫屏障，保障兒童學習、生活正常運轉。

對於兒童接種新冠疫苗的安全性，曾玫就指新冠疫苗經過多輪試驗，安全性是有保障。雖然接種後可能會出現一些不良反應，可能會存在輕微低熱、身體乏力、惡心等症狀，但與大多數臨床正在應用的疫苗相同，都是暫時，並且不會使身體發育受到影響，也不會影響到智力發育，所以無需過度擔心。

曾玫指出，兒童其實是接觸疫苗最多的人群，常規的免疫規劃疫苗接種，其中有不少就是滅活疫苗，和新冠疫苗工藝相同。儘管新冠疫苗是一種相對比較新的疫苗，但給兒童注射的滅活疫苗，其生產工藝已經非常成熟。

內地多地已陸續啟動兒童接種新冠疫苗。（視覺中國）

曾玫亦有說明一系列兒童接種新冠病毒疫苗的注意事項，一是出於安全考慮，如果兒童在過敏性疾病的發作期、曾在接種疫苗時出現過嚴重的過敏反應，例如喉頭水腫、呼吸困難等，應當暫緩接種。曾經有過食物、藥物過敏史，但近期無過敏反應則可以接種。

二是如果兒童正在發燒、咳嗽，或處於疾病的急性發病期，建議等待身體康復之後再接種。如果兒童在近期已經接種流感疫苗，就應確保與新冠疫苗接種間隔大於14天。

三是兒童完成接種後，要采取留觀30分鐘等措施，輕微反應不需處理，嚴重不適則要立即就醫。兒童在當天不要游泳、洗澡，一星期內要清淡飲食，注意休息，避免過度運動和勞累。

四是兒童接種的新冠疫苗都是滅活疫苗，全程需要接種2劑，間隔建議大於三星期，並第二劑盡量在八星期內盡早完成。