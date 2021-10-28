新冠疫苗｜兒童接種礙發育？有病可打針？　一文睇清兒科專家詳解

為應對新冠肺炎疫情，除了成年人、老年人之外，兒童亦有需要接種新冠疫苗。其中上海日前已經宣布啟動對6歲至11歲人群的預約接種，他們將在監護人的陪同下接種疫苗，劑量、成份、免疫程序等各方面均與成年人一樣。
受此影響，上海復旦大學附屬兒科醫院疫苗諮詢門診有不少家長前來諮詢，該院感染傳染科主任、上海新冠肺炎醫療救治專家組成員曾玫受訪時指出，兒童接種新冠疫苗可以在兒童人群中建立免疫屏障，保障兒童學習、生活正常運轉。同時，新冠疫苗經過多輪試驗，安全性有保障，不會使身體發育受到影響，也不會影響到智力發育。
《新民網》報道，王先生（化名）的兒子今年8歲，2年前曾做過顱腦手術，如今還因為身體原因在持續服藥。王先生擔心，像他兒子這樣的情況，能否接種新冠疫苗。另一位市民張先生（化名），他的女兒在2、3歲開始發作癲癇，儘管服藥也控制不太好，現時已經在兒科醫院預約下個月做手術。張先生擔心，女兒能否在手術之前先行接種疫苗。此外，也有不少家長詢問，一直以來兒童感染病例症狀不嚴重，是不是沒有必要接種疫苗。
曾玫表示，開展3歲至11歲人群新冠疫苗接種，是築牢全人群免疫屏障的重要組成部分，是阻斷新冠病毒傳播的最重要的措施。以復旦大學附屬兒科醫院為例，該院的兒童感染病例雖然是輕症居多，但實際上學校屬於人口密集場所，一旦有輸入性疫情發生，易造成局部傳播流行。曾玫稱，兒童接種新冠疫苗一方面可以有效降低發病、重症和死亡的風險，另一方面可以在兒童人群中建立免疫屏障，保障兒童學習、生活正常運轉。
對於兒童接種新冠疫苗的安全性，曾玫就指新冠疫苗經過多輪試驗，安全性是有保障。雖然接種後可能會出現一些不良反應，可能會存在輕微低熱、身體乏力、惡心等症狀，但與大多數臨床正在應用的疫苗相同，都是暫時，並且不會使身體發育受到影響，也不會影響到智力發育，所以無需過度擔心。
曾玫指出，兒童其實是接觸疫苗最多的人群，常規的免疫規劃疫苗接種，其中有不少就是滅活疫苗，和新冠疫苗工藝相同。儘管新冠疫苗是一種相對比較新的疫苗，但給兒童注射的滅活疫苗，其生產工藝已經非常成熟。
曾玫亦有說明一系列兒童接種新冠病毒疫苗的注意事項，一是出於安全考慮，如果兒童在過敏性疾病的發作期、曾在接種疫苗時出現過嚴重的過敏反應，例如喉頭水腫、呼吸困難等，應當暫緩接種。曾經有過食物、藥物過敏史，但近期無過敏反應則可以接種。
二是如果兒童正在發燒、咳嗽，或處於疾病的急性發病期，建議等待身體康復之後再接種。如果兒童在近期已經接種流感疫苗，就應確保與新冠疫苗接種間隔大於14天。
三是兒童完成接種後，要采取留觀30分鐘等措施，輕微反應不需處理，嚴重不適則要立即就醫。兒童在當天不要游泳、洗澡，一星期內要清淡飲食，注意休息，避免過度運動和勞累。
四是兒童接種的新冠疫苗都是滅活疫苗，全程需要接種2劑，間隔建議大於三星期，並第二劑盡量在八星期內盡早完成。