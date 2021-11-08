山東女診所吊鹽水休克　家屬質疑醫生無牌　衛健局：未達停業程度

山東聊城市民黎先生的16歲女兒小月因罹患感冒，赴當地一間診所就診，在吊鹽水過程中一度休克。家屬其後發現為小月看診的人員沒有醫生執照，向相關部門檢舉後，獲知當地已責令診所停業。但李先生發現，涉事診所至今仍在營業。

當地衛健局則回應指，涉事的和平診所確實存在違規行為，但未達到責令停業的程度，目前已對診所罰款處理。



據李先生表示，10月14日，小月因感冒前往高唐縣和平診所輸液，當日並無異常狀況。翌日下午，其再次前往該診所輸液，很快感到不適並休克，隨後被救護車接往縣醫院搶救後恢復正常。

涉事診所。（紅星新聞）

他提供一份小月的自述，內容稱，她於14日看診時，接診的短髮女醫生負責開單和扎針，翌日則變成長髮低馬尾的女子配藥、扎針，結果扎針後不到10秒便開始不適，接著嘔吐兩次後才停止輸液，「後來反應越來越重，感到全身發麻，在最後閉眼前看到藥物已停止流通，隨後失去了意識」。

她表示，救護車抵達後，經過心肺復蘇，自己才漸漸恢復意識，但沒有力氣，只能看見一絲事物且模糊；等到在搶救室治療後，情況才慢慢好轉，惟出院後仍有呼吸困難等現象，在學校也出現恐慌感。

李先生表示，該診所是由一位從高唐縣醫院退休的醫生開辦，並憑借其執業醫師資格證申請了醫療機構執業許可證。然而，目前診所由其兒子兼診所法人李醫生坐診，退休醫生很少參與診療活動。李先生懷疑，為孩子開藥、輸液的醫師不具備執業醫師資格證。

李先生隨後多次向縣衛健局檢舉，甚至登門拜訪，而衛健局也聲稱「已責令診所停業整頓」，但從10月26日至11月6日期間，其多次到診所查看，發現診所仍照常營業。

小月的自述信。（紅星新聞）

李先生表示，其暫不考慮起訴診所，但希望診所能給予一定數額的賠償，又指其女兒事後經常哭泣，「我們很擔心這件事會給孩子留下後遺症」。

對此，涉事診所的李醫生回應指，其身為和平診所的法人，父親是診所的主要負責人，診所內還有其他醫師和護士。其強調診所是正規的，今年4月剛通過當地衛生局年審，具備合法行醫資格，不存在無證行醫情況，他自己和為小月開具輸液單的醫師，都具備執業醫師資格證。他又指前後兩日為小月注射的藥物沒有改變，只是第二天累積劑量達到過敏程度，這在醫學上是很正常的現象。

李醫生承認，第二日為小月接診的是其妻子，不具備醫師資格證，卻詢問了小月問題。他也向衛健局如實交代了情況，並接受了衛健局1.7萬元（人民幣．下同）的罰款，處罰理由是「由不具備行醫資格的人員進行診療」。此外，李醫生也曾試圖以私下協商方式化解糾紛，提出給李先生2萬元賠償金，但李先生沒有接受，表示金額遠遠不夠。

他又批評，李先生在貼吧、自媒體等網絡平台發布誹謗、損害名譽權的資訊，且提出的賠償金額過於高昂，若李先生不依不饒，其不排除對李先生及相關自媒體提訴。

對此，高唐縣衛生健康局負責人表示，目前已了解相關情況，並已經根據相關法律法規對診所進行處理。對是否將責令診所停業整頓的問題，該負責人表示，診所的問題「沒有達到責令停業的程度」。