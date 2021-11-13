安徽消防員救輕生女雙雙墮樓　均搶救後不治　消防員年僅24歲

周五（12日），安徽亳州市蒙城縣一名消防員為救輕生女子，與其雙雙墮樓。當地警方隨後通報指，輕生女子搶救無效身亡、受傷消防員正在搶救中。最新消息顯示，該消防員經搶救後不治，年僅24歲。



事發於12日上午，一名欲跳樓輕生的女子在大廈屋頂邊緣走動，接獲事發地群眾報警後，警方、消防派員赴現場施救。施救中，輕生女子及一名消防員從4樓墮地。

據事發現場畫面顯示，一名消防員躲在輕生女子背後，趁其不備時走出，但女子跑開似想跳下，消防員則撲出捉着其腿，但未料女子上半身跌出大廈，衝力令消防員亦一同墮樓，而在墮樓時消防員亦未有放開手。

有現場目擊者表示，輕生女子年紀在50歲左右，救援現場有鋪安全氣墊，消防員身上亦綁有安全繩，但因輕生女子不停地在樓頂跑動，安全氣墊未來得及鋪到位。「救人的消防員年紀20多歲，從樓頂墜落時面部着地，傷勢很重，他頭部和嘴里都留着血。」

事發後蒙城縣公安局通報表示，輕生女子經搶救無效後身亡，受傷消防員則正在搶救中。最新消息指，該名消防員亦經搶救後不治，年僅24歲。

據了解，犧牲的消防員名叫陳建軍，1997年7月出生，2014年9月入伍。陳建軍生前是亳州市消防救援支隊蒙城縣大隊齊山路消防救援站戰鬥員，曾參加各類滅火救援戰鬥1300餘次，疏散營救群眾百餘人。