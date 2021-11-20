河南婦遭狗咬傷苦追究無果令女記者淚崩　橫蠻犬主被市監部門停職

河南安陽市一名年近八旬的老婦，日前在社區散步時突然被兩條大狗咬傷，然而來自市監行政執法支隊的狗主王新剛拒不承認，當事主到有關部門時，現場更突然出現數名具有警棍的陌生男子阻撓。

由於處理一個半月仍無果，幫忙協調的女記者楊小莉周三（17日）更當場淚崩，引發網民廣泛關注。至周五（19日），王新剛被予以停職。



王女士母親突然被兩條巨型貴賓犬咬傷。（影片截圖）

事發於今年9月底，王女士母親突然被兩條巨型貴賓犬咬傷，身上留下被咬出的牙印。社區閉路電視顯示狗主當時就在現場，然而後者拒不承認。

河南廣播電視台《小莉幫忙》欄目記者楊小莉一直幫忙協調事件，並在9月29日首次陪同王女士到狗主寓所，惟遭拒於門外。而當警方抵達後，狗主一家方面表示不相信閉路電視，更要起訴王女士一方誹謗。

10月11日，記者查出狗主是隸屬安陽市市場監管綜合行政執法支隊的王新剛。及後，老婦家屬及《小莉幫忙》欄目找到了安陽市市場監管綜合行政執法支隊，一名辦公室工作人員工作人員表示，狗主之所以避而不見是因為怕矛盾升級。

然而就在此時，數名身份不明的人員突然來到現場，一度與老婦家屬發生肢體衝突。辦公室工作人員當時保證這些人不是來自他們單位，不過警方趕到現場後，從上述人士身上搜出了警棍。

針對巨型貴賓犬屬於禁養犬範圍內的質疑，市城管局部門負責人曾解釋，涉事巨型貴賓犬為心理輔導犬，屬合法持有。而王新剛亦表示會和律師以及家屬溝通以解決事件。

面對事件陷於停滯，楊小莉一度委屈流淚。（影片截圖）

不過10月20日，王新剛突然因身體原因住院，雖然據王所屬支隊提供的文件顯示，王已承認其狗把鄰居咬傷，但接下來1個月過去，王始終未露面，令事件陷於停滯。

周三，楊小莉更委屈流淚，「我現在真的不知道該怎麼面對，我就覺得心裏很過意不去」，令事件熱度再上了一個高度。

周四（18日），楊小莉透露王新剛一方想委託社區和解，王女士一家則希望對方在媒體見證下賠禮道歉。

至周五，安陽市市場監管局黨組研究決定，從即日起對安陽市市場監管綜合行政執法支隊食品藥品稽查專員王新剛予以停職，配合組織核查。

王新剛在事發2個月後終於登門道歉，還指出涉事的狗隻已經不在社區內養了。（影片截圖）

而王新剛在事發2個月後亦終於登門道歉，他承認傷者家屬未向其索要過醫療費，並當場承諾賠償。老婦家屬則稱只需要一個道歉，讓老人家得到安慰，並不需要賠償。王新剛還指出，涉事的狗隻已經不在社區內養了。

值得一提的是，據極目新聞報道，狗主王新剛的名字周五當日還出現在安陽市人民政府官網十大熱搜詞之列，除此之外，十大熱搜詞中，還有多個熱搜人名與王新剛相關。