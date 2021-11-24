上海高校老師被指隱瞞婚姻與多名女學生發生關係　遭即時解聘

23日（周二），上海外國語大學一名女大學生發文舉報稱，該校一名教師隱瞞已經結婚生子，與其交往，同時還騷擾多名在校女生，引發公眾關注。

上海外國語大學同日表示，涉事體育教學部教師的行為已嚴重違背教師職業道德，影響惡劣。根據國家和學校的相關規定，經研究決定，予以解聘；並按程序報請上級部門批准撤銷其教師資格；同時啟動黨紀政紀處分程序。



內媒《齊魯晚報》報道指，自稱上海外國語大學的女大學生在網上公開舉報稱，涉事教師嚴驌是一名體育老師，本年6月初她在學校壘球課下課時收到嚴驌的微信好友邀請，其後她試探地問嚴驌是否有女友，但嚴驌否認。

女大學生描述，至6月21日，兩人從酒吧出來後，嚴驌低頭吻她，最後兩人一起回了嚴驌的公寓發生關係。但直至10月17日，她才得知嚴驌已經結婚生子。

女大學生還稱，11月15日，她向嚴驌所在的部門發送舉報郵件。次日，嚴驌「帶著哭腔請求」女生不要讓事情擴大，嚴驌的父親還從家趕來向該女生道歉。

其後她陸續知道，還有更多女生被嚴驌騷擾過，她表示「我意識到我很可能不是第一個，如果任由這件事無聲無息地結束，我也不會是最後一個」。

上海外國語大學23日發布公告稱，學校高度重視對涉事教師嚴驌的相關舉報，認真負責地開展了調查核實工作。經查，嚴驌的行為已嚴重違背教師職業道德，影響惡劣。根據國家和學校的相關規定，經研究決定，對嚴驌予以解聘；並按程序報請上級部門批准撤銷其教師資格；同時啟動黨紀政紀處分程序。