內地劇男主不慎摔壞Nokia手機　網民揶揄編劇一定沒經歷過那時代

Nokia（中文稱諾基亞）手機雖已遠離主流視野多年，但其堅硬耐摔的形象早已深入民心，近日，隨着出現在由郭京飛、王珞丹主演的內地電視劇《兩個人的世界》的橋段中，令這源自芬蘭的品牌名字再度成為討論話題。



本月16日，《兩個人的世界》在東方衛視和百世TV同步播出，影片開頭便把時代背景設置在受「沙士」肆虐的2003年，其中王珞丹飾演的李文嘉和郭京飛飾演的許東陽在一輛具有病例的巴士上相識，之後被一同拉去隔離。

當時初到上海的許東陽打算借李文嘉的手機向家人報信，誰知現場場面太亂，該Nokia 3100手機被人撞掉在地，再被踩了一腳，隨即變壞。隨後，男女主角為了修好手機而結緣，後續一系列故事情節由此展開。

該劇因並未在優愛騰芒（優酷、愛奇藝、騰訊視頻、芒果TV）四大影片平台上架，故此前網絡討論度一直不高，結果正正是因為上述Nokia手機橋段而成為熱點。不少網民紛紛揶揄劇組人員缺乏常識，對Nokia的堅硬手機一無所知，甚至稱「編劇一定沒經歷過諾基亞時代」、「不允許這樣侮辱諾基亞」。不過也有人替編劇說話，認為編劇也未必在劇本寫出手機牌子，責任應歸到道具組身上。

網民點睇：

不許侮辱我的第一部手機

諾基亞怎麼可能摔壞，諾基亞可是塊磚，砸完人還能繼續使用的呢

講真的，大學時候我用諾基亞砸過小釘子，因為手邊沒有趁手工具

那時候我媽的諾基亞被我爹摔散架了，我撿起來武裝好還能用

我的諾基亞摔壞了三次屏，然而通話質量都是槓槓的

