杭州80後男子每周飛天津返工　年搭68次飛機月花費超4000元

撰文：姜庚宇
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杭州80後男子徐旭峰每個周一清晨5點半醒來後，都會直奔機場飛往天津，開啟他為其一周的返工之旅。周五他則要從天津回杭州陪家人度周末，「跨省上班」成為他的日常，一年搭飛機多達68次，每月機票花費超過4000元（人民幣．下同）。

被問及為何要飛往天津返工，徐旭峰表示，他在天津工作十多年了，要放棄現有的工作回到杭州已經「輸不起」，指他「上有老下有小」，難以再為明天「賭一把」。他表示：「80後這幾年逐漸在被90後取代，家底又沒有有的70後扎實，拼勁和體力漸漸被90後超越，想想再兩年就到不惑之年，心裏真的是慌呀，再咬牙堅持吧。」

而徐旭峰每周往返雙城的行程，聽上去也並不簡單：每周五下午3時半從公司出發，花半個小時開車去天津機場，坐5點10分的飛機回杭，7點10分飛機落地。到機場後，乘地鐵去女兒舞蹈培訓班，等她8點下課後一起回家。

每周一早上5點半從家裏出發，搭乘電召的士到蕭山機場。6點50分的航班，飛機上睡兩個小時，到天津時已早晨8時半，再開車到公司約是9時10分抵達。

「機票來回800多，車子停天津機場三天要150元，加起來要花1000多，一個月4000多花費肯定有的」，他表示，「這一年，我一共乘機68次，在某航旅App上，已經超越99.5%的用戶。我會查航空公司最近一段時間的準點率，選擇準點率高的。節假日往返會提早，避開高峰，否則堵車也難準時回家。」

不过，徐旭峰表示其在外工作其實未必都是壞事，例如他和妻子很少吵架：「我們一週才見一次面，很珍惜在一起的時光，沒有時間爭吵，週末就是帶孩子一起出去玩，出去吃飯，或者靜靜在家裏陪着他們。」

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