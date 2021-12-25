比賽時阻視線製噪音揮杆掃球　中國桌球選手魯寧被批球品欠佳

12月23日，世界桌球巡迴賽之一的冠軍聯賽結束了第二小組的角逐，中國選手魯寧以1-3敗給蘇格蘭選手杜特(Graeme Dott)，未能以首名資格晉身冠軍組賽事。此前他於小組內半決賽時，曾以3-2擊敗英格蘭選手佩理(Joe Perry)，但其言行舉止卻引來外界批評。



綜合內地「叮咚體壇」和「頭號枱球」等體育公眾號資訊，在賽事第四局，魯寧的一杆防守過後，並沒有馬上回到自己座位上，而是出現在了佩里擊球視野範圍內，經裁判介入後魯寧才走回自己的座位，但卻用球杆猛跺地面，發出噪音。在佩里扳平拖入決勝局時，魯寧還用球杆將白球甩出桌。

最終魯寧以3-2取勝，順利晉級到決賽。就在比賽結束後，兩人收拾東西離場之時，佩里找魯寧理論，但魯寧並未回應他，轉身就離場。佩里轉而找裁判理論，但是否可成功追責，還有待於官方回應。

對於魯寧的表現，內地網民大多批評其品行欠佳：

故意挑飛白球，我覺得這種行為應該受到處罰！



不能為國爭光，倒讓國人顏面掃地，學會做人吧，球先別打了，該禁賽該罰款！



有些人永遠都不會就事論事，自己人犯了錯偏要指責別人也怎麼怎麼樣，那和你自己犯錯有什麼關係嗎？比爛學爛？這種三觀和家教不知道哪裡學來的！

