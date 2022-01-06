江蘇兩公婆感染「鸚鵡熱」　初期症狀似感冒延誤治療丈夫險喪命

近日，江蘇蘇州一對夫妻被家中飼養的鸚鵡傳染「鸚鵡熱」。由於缺乏相關認知，病徵一度被誤以為是普通感冒，丈夫還險些喪命。



蘇州市立醫院東區收治王先生時，他已經呼吸窘迫、幾近昏迷。（搜狐新聞）

據《現代快報》報道，來自蘇州的「愛鳥人士」王先生家中養了兩隻鸚鵡。大約一周前，王先生出現發燒、咳嗽等症狀，初期只以為是普通感冒並未太在意，惟幾日後其開始出現呼吸困難等症狀，於是赴醫院就診。

蘇州市立醫院東區收治王先生時，他已經呼吸窘迫、幾近昏迷，使用呼吸機輔助呼吸後才勉強維持生命體征。進一步檢查後，院方確認王先生感染「鸚鵡熱」，其後其妻子亦證實感染，但症狀較為輕微。經過連日醫治後，王先生脫離生命危險，並轉至普通病房繼續觀察。

據了解，「鸚鵡熱」是一種人畜共患病，因最初多在飼養鸚鵡的人群中發現，故名「鸚鵡熱」。但實際上，「鸚鵡熱」不僅僅存在於鸚鵡身上，也存在於家禽中。人類感染後最常見的症狀是發熱、頭痛、肌痛和乾咳等，初發症狀與流感相似。此外，「鸚鵡熱」為典型的動物源性傳染病，很少在人與人之間傳播，其主要的傳染來源為排菌禽鳥及其分泌排泄物，主要通過呼吸道和直接接觸進行傳播。

那麼，人們應如何預防感染「鸚鵡熱」呢？有專家介紹指，冬季正值「鸚鵡熱」高發期，飼養鳥禽的環境需要保持通風和空氣流通，同時應避免食物、羽毛或分泌排泄物堆疊，造成疾病在禽鳥間交叉傳播。對於自身存在免疫缺陷的患者如愛滋病、糖尿病、長期使用類固醇激素、自身免疫疾病、血液病等基礎疾病和免疫差的人士最好遠離鳥類，避免感染。