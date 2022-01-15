李寧被指推優惠活動卻遲不發貨　 消費者：高價就有貨欺騙消費者

知名國貨品牌李寧近日捲入爭議，被投訴推出優惠活動後卻遲遲不發貨，甚至直接要求消費者退款。然而，當商品以較高價格出售時卻顯示有貨。



吳先生搶購到的李寧商品遲遲不獲發貨。（新浪財經）

陝西西安其中一名受影響消費者吳先生表示，他在2021年12月的一個活動中，搶購到三對李寧的鞋子和數件羽絨服，但付款後客服卻不處理、不發貨。吳先生稱，有部分商品卻是以較高價格購買的話就會變成有貨，「我買的時候119元，現在479元。頁面還是正常在賣，但是客服說沒有貨、不發貨。然後高價就有貨。」吳先生批評，李寧此舉是欺騙消費者、虛假宣傳，「李寧的客服一直讓我退換，圖片庫存都還有500多，但是說沒有貨。」

內地傳媒指出，雖然有業內人士認為，李寧全渠道商城上都是店鋪入駐，是經銷商開設，很可能是經銷商的活動，而且也有可能出現庫存掛錯的可能。但事實上李寧全渠道商城的注冊公司均是是「李寧（中國）體育用品有限公司」，該公司由「李寧體育（香港）有限公司」控股，李寧為其法定代表人。

吳先生的情況並非個別例子，大批李寧的消費者都遇到過類似問題。（新浪財經）

報道更稱，吳先生的情況並非個別例子，大批李寧的消費者都遇到過類似問題。以黑貓投訴平台為例，近期有不少人反饋在李寧官方渠道購買的衣服和鞋子逾期不發貨，並且相關訂單被標注為訂單異常、客服不處理問題態度敷衍，有些還以訂單異常為由要求消費者自己退款。在該平台上，李寧的有效投訴為1763宗，沒有任何一宗獲得回覆。在小紅書上也有大量關於李寧退貨難的發帖，以「李寧退貨」為關鍵詞搜尋，可以找到有300多篇筆記。