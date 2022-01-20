瀋陽推張作霖「大帥幣」交通卡　網民批：咒乘客坐火車被炸死？

遼寧瀋陽市文博中心微博周三（19日）發文稱，瀋陽盛京通公司推出張作霖「大帥幣」交通卡，可在全國逾300個城市的地鐵和公交車通用。然而，消息隨即引發爭議，除了有聲音認為張是負面的歷史人物，不少網民更直呼寓意不好，「一個坐火車被炸死的人用來當交通卡，詛咒乘客？」



張作霖「大帥幣」交通卡推出後，引發輿論抨擊，不少網民提到中共早期領導人之一的李大釗1927年被時任北洋政府督軍統帥兼代理總統職權的張作霖判處絞刑一事，認為張並不是什麼正面人物，甚至覺得這種舊軍閥即便沒釘在恥辱柱上，也不該給立碑刻傳。也有許多人從另一角度看，認為即便不考慮李大釗一事，單是就張作霖坐火車被炸死，以其作為交通卡已經寓意不好，太不吉利。

當晚，瀋陽市文化旅遊和廣播電視局便發聲明向公眾道歉。其表示，張氏帥府博物館在交通卡文創產品設計中策劃不當，上級主管單位瀋陽市文博中心把關不嚴，該產品雖尚未公開發行發售，但造成不良社會影響。經研究，給予瀋陽市文博中心主要負責人和張氏帥府博物館相關負責人停職，並將按照相關規定進一步處理。

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張作霖是奉系的最高領袖，是曾統治東北地區的軍閥，人稱「東北王」、「老帥」。他1927年6月18日在北京建立了安國軍政府，自稱中華民國陸海軍大元帥，成為北洋政府末代統治者，也是當時尚未被國際承認的中華民國元首。

1928年6月4日，張作霖乘專用列車經過京奉、南滿鐵路交叉處的皇姑屯車站三孔橋（現三洞橋）時，火車被預埋的炸藥炸毀，張被炸成重傷送回瀋陽，並於當日過世。事件史稱皇姑屯事件，史料記載，暗殺由日本關東軍高級參謀河本大作大佐具體制定詳細計劃，奉天特務機關長秦真次、土肥原賢二參與策劃，並由時任關東軍司令官的村岡長太郎中將下達命令。