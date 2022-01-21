「新冠隔離險」保費低至9.9元　一遇隔離每天即可躺賺上千元？

相信不少人都有購買保險，例如意外、醫療、人壽等。

在新冠肺炎疫情下，各地不時都會採取臨時管控措施。近期，內地的社交平台傳出一款價格相宜的「新冠隔離險」，每日保費低至9.9元（人民幣，下同）；只要投保人因疫情被隔離，就可以在隔離期間享受津貼補助，金額從上百元至上千元不等。



據介紹，「隔離險」的投保費用大多不超過百元，甚至有網民分享「只要9.9元，隔離一天發150元」、「隔離一天補貼1000，躺賺上千元」。事實上，網傳的「新冠隔離險」、「防疫險」等，大多屬於意外保險，保險期限在一年及以下，而賠付內容主要是隔離、確診和身故，屬於給付型保險。

目前，內地有多間保險公司都有售「隔離險」，例如螞蟻集團旗下綜合性互聯網保險代理平台「螞蟻保」、平安保險等。相關的保險產品均價都在百元以內，最便宜可低至10元以下，隔離期每日賠付津貼在150元到上千元，參保門檻不高。

不過，「隔離險」的理賠限制條件有諸多限制，例如會明確規定若被保險人是被要求居家隔離，或雖然被集中隔離但未自費支付的隔離費用等情形，保險公司就不會承擔給付保險金的責任。

在社交平台上，有博主宣稱其介紹的「隔離險」僅通過內部渠道銷售，想要購買的網民需要私信聯繫。惟事實上，正規的保險產品須提前在中國銀保監會備案，由保險公司公開銷售，因此內部銷售的說法，有機會是人為製造的「飢餓營銷」，或銷售非合法合規的產品。目前，「隔離險」的主要購買渠道，包括是通過保險代理人、經紀人或第三方平台。

值得注意的是，不少銷售人員介紹「隔離險」時，都會強調理賠並不複雜，似乎是只要被隔離就能「躺賺津貼」。然而，網絡投訴平台上有不少案例都與「隔離險」有關，大部分都是投保人申請理賠時遇到諸多限制條件，最終理賠失敗，包括有人投保時未發現「免費隔離不賠」、「居家隔離不賠」等條款；從高風險地區返回被隔離，卻因居住地不是高風險地區被拒賠，甚至是在第三方平台訂購車票、機票時，被強行搭售「隔離險」後退保無門。

投保人購買「隔離險」時，需留意「居家隔離不賠」等條款。（東方網）

簡單而言，投保門檻低、理賠限制多是「隔離險」類產品的通病。有業內人士稱，不少人擔心疫情擴散導致被隔離或確診，由於「隔離險」價格不高，再加上網上充斥許多「理賠成功帖」的案例，不少用戶都會未看清保險條款就衝動下單投保。而在具體理賠中，很多客戶會因為理賠流程繁瑣而放棄，甚至有客戶即使達到理賠標準，也會忘記理賠。

業界人士提醒，網上所謂的理賠經驗分享只是博主引人注意的方法，賣保險才是其真正的目的。對公眾而言，購買保險產品務必要仔細查看保險條款，而在網絡平台銷售的保險中，更需要留意「免責條款」的細節。