官媒披露習近平家庭生活細節　指母親齊心以身作則教育子女

撰文：施予
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農曆新年又至，官媒《人民日報》刊文講述國家主席習近平和母親齊心的生活細節。
報道稱，習近平的母親齊心一直以身作則，以優秀的家風培養教育子女。深受齊心言傳身教影響的習近平，始終牢記媽媽的叮囑，嚴於律己，不忘初心，「兩代共產黨人，書寫了一段母子情深、家風傳承的佳話」。

習仲勛、齊心夫婦和子女的合照。（人民日報）

報道提到，讓習近平至今難忘的是小時候被母親齊心背著去書店買小人書《岳飛傳》。買回來之后，母親齊心就給習近平講精忠報國、岳母刺字的故事。習近平後來憶述事件，「我說，把字刺上去，多疼啊！我母親說，是疼，但心裡銘記住了。『精忠報國』四個字，我從那個時候一直記到現在，它也是我一生追求的目標。」

報道又稱，母親齊心是一位堅強的女性，即使在最艱難的歲月，她和孩子們也沒有消沉，而是用堅定的信仰和樂觀的態度，共同面對命運的坎坷和人生的磨難。1969年1月，尚不滿16歲的習近平要作為知青奔赴陝北梁家河插隊，母親齊心就親手給習近平縫製一個針線包，上面繡三個紅色的字「娘的心」。

習近平去插隊時，母親齊心給他做的針線包，上面繡著「娘的心」三個字。（人民日報）

而在習近平的成長過程中，母親齊心也會及時給予殷殷叮囑。在習近平走上領導崗位后，齊心依照家裡的規矩給他寫信，語重心長地說「高處不勝寒」，囑咐習近平更要從嚴要求自己。齊心還專門召集家庭會議，要求其他子女，不得在習近平工作的領域，從事經商活動。

報道指出，在習近平的辦公室裡，常年擺放著這樣一張照片，是他緊緊握著母親齊心的手，兩人一起悠閑地在公園裡散步。報道更稱，習近平非常孝敬母親齊心。每當有時間陪她在一起吃飯後，他都會拉著手散步，陪她聊天。但走上領導崗位後的習近平，節假日也常常不能回家與母親齊心團聚。例如在2001年農曆新年，習近平沒能跟父母團聚，母親齊心與在地方任職的他通了一次電話，後者在電話裡深情叮囑習近平「只要你把工作做好了，就是對爸爸媽媽最大的孝心。」而多年來習近平謹記母親的教誨，夙夜在公、勤勉工作。

2001年農曆新年，母親齊心與遠在福建的兒子習近平通話。

報道最後表示，母親的深情叮囑和諄諄教誨，已深深烙印在習近平治國理政的思想和實踐中。

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