山西女失足跌化糞池　外賣員倒掛救人助脫險　原來他還有另一身份

近日，山西臨汾一名11歲女生不慎跌入化糞池，被人發現時在污水中漂浮、身體已不再掙扎。情況危急時刻，一名送餐路過的外賣員倒掛將女生救出並及時進行心肺復蘇等急救，助其暫時脫離險境。女生被送院後，醫生還表示，若非外賣員進行緊急救治，該女生或因窒息造成不可逆傷害。



事發於3月18日晚8時左右，一名11歲女生與同學經過臨汾市堯都區臨鋼橋東街一處化糞池時，不慎失足跌入，情況十分緊急，路邊的群眾亦開始呼救。此時，騎車送餐路過的外賣員王治學聽聞呼救聲，緊急前往救援，「孩子頭朝下平趴著，當時看到那個情況，心裡特別特別著急，我讓上面人把我的腳抓住，倒挂就下去了。」王治學伸手抓住女生的衣服，上面的人一起用力，最終將女生救出化糞池。

被救出的女生身體冰涼、面色發紫且呼吸微弱，於是王治學將女生平放在地上，並開始心肺復蘇，大概三分鐘後，女生恢復了微弱的心跳與呼吸，部分污物從呼吸道咳出。此時，救護車亦趕到現場將她送院醫治。

醫生表示，是外賣員王治學的緊急救治起到了非常關鍵的作用，為孩子進一步診治贏得了時間，避免了因窒息等對大腦造成的不可逆傷害。而目前，女生已經脫離危險，恢復良好。

據了解，救人外賣員王治學1980年出生，曾在部隊服役8年，是一名退伍軍人。將上述女生送上救護車後，王治學繼續回到了崗位，他表示，「退伍不褪色，在什麼時候，遇到什麼危險，我肯定會第一個往前沖，這是我必須要做的，而且永遠不會變。」