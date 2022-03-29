孟晚舟回國後首次公開亮相　佩戴蝴蝶胸針另有深意？

自去年9月25日回國後，華為副董事長孟晚舟周一（28日）首次公開亮相，有接近孟晚舟的人士介紹，其穿著打扮別有寓意。



孟晚舟在華為2021年年報發布會演講。（華為官網）

華為28日舉辦2021年度經營財報發布會，公布2021年業績數據顯示，公司2021年收入6368億元人民幣，按年下降28.6%；淨利潤1137億元人民幣，按年增長75.9%。

孟晚舟出席相關業績說明活動時表示，2021年對華為而言，也許已經穿過了這次劫難的黑障區，這與全體員工的努力是分不開的。「面向未來，我們依然會加大在人才研發領域的投入，我們會通過技術強度和人才濃度來保證持續創新能力。」

孟晚舟佩戴胸針的品牌疑似是Van Cleef & Arpels。（Van Cleef & Arpels網站）

另外，除了發布會內容外，孟晚舟黑色短袖襯衫，搭配蝴蝶形狀胸針的穿著亦受到關注。據「三言財經」報道，有接近孟晚舟的人士透露，該胸針暗含「破繭成蝶」的寓意。據了解，該款胸針疑為Van Cleef & Arpels的「Butterfly 胸針」，售價為102000元。

2018年12月，孟晚舟在加拿大溫哥華機場過境期間，被加拿大當局應美國要求扣留。華府起訴孟晚舟電匯欺詐罪，指她涉嫌隱瞞公司與伊朗有生意往來，誤導滙豐銀行。

去年9月25日晚，孟晚舟乘坐中國政府包機抵達深圳寶安國際機場。（新華社）

及至去年9月24日，加拿大法院簽署孟晚舟的釋放令，取消保釋條件，在近三年的居家監禁後，孟晚舟終於獲准返回中國，並乘坐中國政府包機於9月25日抵達深圳。