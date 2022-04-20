上海疫情｜喝自來水度日、為鄰居送飲料痛哭？台演員李立群闢謠

居於上海的台灣演員李立群日前被指在封控期間生活淒慘，靠「啃窩窩頭、喝自來水」度日，還在收到鄰居送的飲料後痛哭流涕。對此，李立群周二（18日）在個人抖音發帖闢謠，稱事件屬扭曲事實、斷章取義。



李立群無奈表示，一些片段會扭曲事實、斷章取義，把他的幾個抖音剪接過以後變成了另一意思，例如說封城期間他只喝自來水，有鄰居送來飲料，喝得他痛哭流涕。他強調自己沒有說過這些話，並建議網民看抖音就當個樂趣看看，謠言止於智者，不要太聽信。

近期上海因疫情而實施封控，這期間，李立群經常在抖音分享個人日常，包括下廚、做核酸等，還經常幽默一番，「再封個幾天，估計就要化成一股青煙，裊裊而去」、「煙要少抽，不是為了健康，主要是怕斷貨」。網民關心他物資是否充足，上周二（12日），李立群為此專門「澄清」自己的煙足夠，他只是怕不夠，「結果有幾十個朋友來問我說，你的煙夠不夠？」他又稱：「雖然我們家也沒有很多物資，但吃完飯人沒法動，我還長胖了。可別再問我菜夠不夠，煙夠不夠，我可太夠了，給那些需要的人吧。」

上周五（15日），他再發片，介紹封控期間買東西不好買，故鄰居們經常互相分享，他把多出的肉、菜送給他們，自己則獲得紅酒、稻米、油等，但他也強調自己不缺礦泉水、油等，並透露自己都是喝煮開了的自來水。之後，他又鼓勵大家一同度過難關，直言艱難時刻，中國人的民族性總是「油然而生」，大家樂觀抵抗定能戰勝困難。翌日，他又分享了自己吃炸饅頭和炸午餐肉，並透露午餐肉是居委會發的，饅頭則是鄰居給的，「挺不錯，我今天把重心放在炸饅頭上，真的是好久不吃了」。

李立群的片段獲得大量網友點讚，可是在周日（17日），部分自媒體博主突然發帖聲稱李立群抱怨居家生活，雖然使用的圖皆來自前述影片，但內容卻大相徑庭，例如李立群稱習慣喝燒開的自來水，到這卻變成只能喝自來水，另外炸饅頭變「窩窩頭」、皺眉表情更變「痛哭流淚」等，「飲用水喝完，已經喝自來水好幾天，鄰居送了一瓶飲料，把我激動的痛哭流淚，好久沒有喝到飲料味道」。部分「心水清」的網民很快便意識到是造謠，為此斥責博主，可仍有不少人誤信。目前，涉事帖子仍未被刪除。