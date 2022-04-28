國家二級保護動物白腹鷂帶箭飛行　腿部傷重或未能保留

4月19日，河北石家莊一攝影愛好者發現國家二級保護動物白腹鷂身中長箭，於高空飛行。經連日搜尋，中箭受傷的白腹鷂昨天（27日）被捕獲。據現場工作人員表示，這隻白腹鷂目前狀態還算良好，下一步它將會被送到石家莊野生動物救護站接受救治。



《封面新聞》報道，受傷的白腹鷂在石家莊滹沱河景區附近被利箭射中後帶箭飛行，有觀鳥攝影愛好者發現後拍攝圖片，並上報予林業部門，動物救助站工作人員隨即展開救助行動。

網傳圖片顯示，該隻白腹鷂受傷時，身體左側插着一支利箭，時而以低空飛行的姿態，出現在滹沱河槁城九門段，身邊伴隨另外一隻白腹鷂。現場野生動物保護義工以及動物救助站的專業人士，連日來都採用各種方式，試圖捕獲並救助白腹鷂。

27日下午，曾參與救助的義工紅先生透露，工作人員結合無人機射發網槍以及人工的形式，成功捕獲了受傷的白腹鷂，「目前我從圖片上來看，這隻白腹鷂受傷的那條腿可能保不住了，下一步救助方案還需跟專業隊員瞭解」。

石家莊市野生動物救護站站長高瓊介紹，救助人員昨日用網捕捉到白腹鷂後，已經幫牠清創消毒，目前恢復良好，待白腹鷂完全恢復健康後將會放生。目前，警方正調查白腹鷂中箭原因。

據了解，白腹鷂經常現身於多草沼澤地帶或蘆葦地，主要以小型鳥類、囓齒類、蛙、蜥蜴、小型蛇類和大的昆蟲為食，亦會在水面捕食各種中小型水鳥，通常在白天覓食，大多時候都在地面低空飛翔尋找食物。