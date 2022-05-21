工作群組發「把xx拍給我」色情訊息　鄭州高校領導被停職處理

近日，河南一間高校的校領導在工作群組發送色情言論，其後還謊稱是社交帳號被盜取所致。據了解，涉事校領導已被停職。



據《上游新聞》報道，「把奶子和嫩穴拍給我再睡」，周四（19日）晚11時許，一條極為色情的訊息突然出現在鄭州輕工業大學的微信工作群組中，消息發出人是該校體育學院副院長譚某某。5分鐘後，他在群組中對此解釋到，是因為個人帳號被盜取所致，「剛托公安朋友找回來」。

據網傳截圖顯示，該群組內共有174人。有群組成員質疑譚某某是因為色情訊息發送已超過2分鐘無法回收，才做出上述解釋。該事件亦引發廣泛關注，鄭州輕工業大學體育學院黨政辦負責人周五（20日）回應指，譚某某確實是微信帳號被盜，「正在補救」。惟針對被盜號的說法，網民一致表示懷疑。

鄭州輕工業大學對涉事副院長作出停職處理。（微博＠鄭州輕工業大學）

及至周六（21日），有知情人士透露指，事實上譚某某的微信帳號並未被盜，而警方亦不可能私下幫助他人找回被盜取的微信帳號，「於公，他沒有報警；於私，也去核實了，沒有這回事。」而譚某某亦在接受調查時承認，相關訊息是發送給妻子的。

目前，鄭州輕工業大學已就事件成立專班展開調查。校方表示，鑑於譚某某的行為涉嫌違紀，學校已對其進行停職調查，學校將根據進一步調查結果，依法依規依紀進行嚴肅處理。