服裝企業宣布捐13億醫院6天後反悔　周邊地鐵線動工將延後

5月17日，以服裝起家的中國企業雅戈爾宣布向寧波市政府捐贈普濟醫院及相關資產，預估高達13.6億元（人民幣，下同）。時隔6天後，雅戈爾宣布終止捐贈。

5月24日，雅戈爾相關負責人表示，除了公告事項，其他內容無法給出具體答覆。關於醫院開業時間及後續處理方式，目前還未確定。



5月17日，雅戈爾宣布向寧波市政府捐贈普濟醫院及相關資產，對公司2022年淨利潤影響預計為10.2億元。5月23日，雅戈爾發布公告稱，董事會、管理層聽取廣大股東意見後決定終止捐贈，並取消原定於6月2日召開的臨時股東大會。

雅戈爾宣稱，此次捐贈是因國家醫療體制改革縱深推進，而公司缺乏相關行業的運營團隊和經驗，若繼續投入普濟醫院及相關資產，投入產出可能出現較大程度失衡，不利於聚焦資金和精力發展主業。因此，公司決定在資源、資金、團隊和管理上進一步聚焦主業，調整現有產業結構。

據介紹，普濟醫院位於寧波市海曙區集士港鎮，由國際醫療中心、綜合樓、配套用房和地下室等組成，總建築面積超過21萬平方米；投入使用後，醫院前期可提供1600張床位。2018年5月，雅戈爾全資子公司雅戈爾置業，以7509.64萬元競得該地塊，計劃投資17億籌建三級甲等標準大型綜合醫院，並於5個月後開始動工。

普濟醫院效果圖。（微信公眾號＠醫學界智庫）

2018年12月，雅戈爾置業與中科院大學寧波華美醫院（寧波市第二醫院）簽署普濟醫院全面託管協議，寧波市第二醫院將全面參與普濟醫院籌建和運營。2019年，普濟醫院開始招聘，2020年9月舉行了新員工入職儀式。醫院相關負責人透露，自去年9月，院方已暫停招聘，之前入職員工現在寧波二院上班。

2020年下旬，雅戈爾集團曾表態，普濟醫院將於2021年底前開業，但最終未能如期開業。雅戈爾年報顯示，截至2021年底，寧波普濟醫院工程進度僅為60.08%。

今年4月，普濟醫院終於通過驗收，但有消息指，醫院附近以農田為主，道路路況不佳，颱風天會水浸。 普濟醫院管理委員會主任張樂鳴坦言，普濟醫院周邊公共交通項目尚未開始，地鐵也沒動工，但地鐵六號線可以到達醫院門口，「已經規劃好了，交通問題都可以解決的」。

雅戈爾始創於1979年，前身為青春服裝廠，1998年登陸上交所，業務開始橫跨服裝、地產和投資等領域。 2015年，雅戈爾擬投資10億元在寧波設立健康產業基金，佈局健康產業。