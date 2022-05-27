廣西16歲女學生跳河輕生亡　留遺書指因遭校園欺凌惟校方否認

廣西賀州一名16歲女學生今年3月跳河身亡，根據她留下的遺書內容顯示，疑似因多次遭到校園欺凌才萌生輕生念頭。惟校方對校園欺凌的說法矢口否認，並僅願出於人道主義向家屬賠償5萬元（人民幣，下同）。



在賀州市現代高級中學就讀高一的黃雅，今年3月由學校外出後跳河身亡。（正觀新聞）

據《正觀新聞》報道，在賀州市現代高級中學就讀高一的黃雅（化名）是家中的獨生女，今年3月8日晚7時許，她以頸部過敏、發高燒為由從學校外出就醫，當時學校老師派了一名同學陪同前往。

黃雅的母親黎女士介紹指，得知女兒要外出就醫時就曾向學校表示「出了事學校要負責任」，可陪同同學中途離開，自己的女兒亦在臨峰大橋附近墮河後溺斃，屍體於翌日才被打撈上岸。

黎女士又指，黃雅墮河後在橋上發現了她的書包，內有一封遺書、兩個手機和一袋零食。本想與陪同的同學取得聯繫詢問當晚情況，但未料卻遭學校老師踢出了聊天群組。

在遺書中黃雅首先寫到，「可能是我的內心不夠強大，也可能是因為多次有過這種想法的原因，導致我做出這樣的決定。」她還寫下，自己在初中就曾在廁所被人用水潑，到了高中還被6名同班同學和2名鄰班同學嘲笑、辱罵，「今天我因你們亡，做鬼也不會放過你們，惡人終有惡報」。

由此可見，黃雅疑似因多次遭到校園欺凌而選擇輕生，但校方卻稱並不存在校園欺凌。5月23日，在當地政府和警方的組織下，黎女士夫妻與校方進行協談，校方表示會出於人道主義進行賠償5萬元，其餘的就未有提及。