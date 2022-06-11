趙薇遭封殺近10個月首發聲　IG Story悼念父親稱「我一無所有」

趙薇去年8月被列「劣跡藝人」後遭到封殺，她主演的《還珠格格》、《情深深雨濛濛》等多部經典影視作品遭到下架兼除名，微博超話亦被關閉。

銷聲匿跡了近10個月後，趙薇昨天（10日）突然更新個人IG Story，悼念自己去世的父親，並稱「我一無所有」。



趙薇幼時與父親的合照。（微博）

被傳遭遇封殺後，趙薇的個人社交媒體便幾乎未有更新內容。直至昨天，她突然在IG Story中發文悼念過世的父親，並指「如一片落葉，一朵飛花，一絲輕煙！這些人類可想像的描述都無比蒼白！如野草，生生不息，在我有限的認知裡。不會離開我，就像我也不會離開你。至於離開是什麼？根本沒有離開。『空』let’s go！你的一切不值一提，而我一無所有……」

隨後，趙薇又在IG Story中發布了一張父親的黑白照片，並配文：「爸爸，你就像野草一樣對嗎？生生不息，生生世世利益一切有情眾生，離苦得樂，證悟成佛！南無阿彌陀佛！」惟沒過多久就刪除上述兩則IG Story，只是再發布了一張佛像的圖畫。

自從被「清算」之後，趙薇的行蹤就如謎一般，有傳她身處老家安徽，亦有傳她在北京，甚至還有傳她已飛到法國與老公在酒莊會合。至於趙薇今次罕見發文，有內地網民就表示，「窮得只剩錢了」、「害得多少人一無所有」。