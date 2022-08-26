龍眼x荔枝＝？　世界首個雜交新品種亮相廣州取名脆蜜

龍眼和荔枝雖同屬無患子科植物，但味道和口感卻不盡相同，兩種水果結合在一起又將產生何種風味？經歷了15年的研發，全球首個龍眼和荔枝雜交的新品種「脆蜜」，近日終於在廣州從化亮相，其外觀就同時擁有「父母」的特點，口味清甜多汁與荔枝類似。



脆蜜是以石硤龍眼為母本、以紫娘喜荔枝為父本，通過屬間雜交育種的方式，選育出的一個新品種。（廣州日報）

據《廣州日報》報道，育種團隊負責人、華南農業大學園藝學院教授劉成明介紹，脆蜜是以石硤龍眼為母本、以紫娘喜荔枝為父本，通過屬間雜交育種的方式，選育出的一個新品種，其最初被命名為「石紫脆蜜」。

至於脆蜜的品種究竟是荔枝還是龍眼？劉成明指，脆蜜仍是一個龍眼品種，不過其果肉很嫩與荔枝類似，另外脆蜜果皮的龜裂片很明顯，呈疙瘩狀，「這也是荔枝才有的特點」。

脆蜜的成熟期比石硤龍眼晚15至20天，果實近圓形，果皮呈黃綠色，果肉較厚、呈蠟黃色，可食率70.8%，糖度高達20至24%，吃起來果肉嫩脆，完全無渣，且風味清甜多汁，具有香氣。

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有專家認為，脆蜜出現後可以憑藉其晚熟性和抗寒性使龍眼產區北移，使產區擴大並拉長產期，未來在中秋節前後也能吃到廣東龍眼。

另外，劉明成又稱，基地目前剛開始進入成熟期，採摘期能持續至9月中旬，「今（2022）年是第二年掛果，產量預計在4000至5000公斤，主要以定製銷售為主，目前基地的脆蜜已經全部預訂出去。」