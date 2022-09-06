廣東大媽河邊「放生礦泉水」還批勸阻者影響誠心　網民諷是洗腦水

放生動物十分常見，然而廣東有網民近日爆料，指自己偶遇幾位大媽在河邊「放生」，而對象並非魚、蝦、龜等，而是本身並不是生物的礦泉水。



據了解，當時一群人拉來好幾車礦泉水，之後幾位大媽在一條小河邊擰開蓋子就把水往河內倒。有市民查看發現，這些礦泉水的保質日期都是最新的，並非過期的，意味著他們是把可以正常飲用的清水倒河，畫面勢讓許多惜水之人十分難受。隨後，路人好心上前進行勸告，詎料引來倒水者的怒懟，稱這會影響他們的誠意和功德，讓人相當傻眼。

網民點睇：

這是洗腦水吧

腦子裡的水是倒不完的

花自己的錢改善水質挺好的

建議放生人民幣。這不是更有誠心嗎

我很好奇，這些善眾到底信奉的是哪個邪教，這些礦泉水寄給四川地震災區不好嗎？倒河裡就是行善了？



對於如此一幕，內媒《極目新聞》評論指，嚴格來說涉事者的行為算不上違法違規，表面上看也不會給環境造成什麼危害，正如有網民所言，總比放鱷雀鱔這樣的入侵物種強，可是，「放生礦泉水」還是一種資源浪費，且放生者成箱成箱地進行，科學上沒法解釋，人們也無法理解，「為了追求虛無縹緲的“福報”，浪費資源就是合理的嗎？」

文章又認為，治理亂七八糟的放生行為，首先是要依法依規進行處理，其次是要提高公眾科學素養，但當前最緊急的還是要治理放生的這條灰色產業鏈。當放生變成了一種生意，就必然亂象叢生，一些人在經濟利益驅動之下，對放生人群進行各種說教洗腦，並不管是不是科學、符合教義。文章最後強調，讓放生不是害生，讓放生不再造成大量的資源浪費，消除背後的商業驅動機制，才是當前的重中之重。