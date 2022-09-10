梳打水配料達232種　網民戲稱「一口一個菜市場」　明星實測口味

購買飲料時，通常產品上都會附有配料表讓消費者了解，而曾出演知名反腐題材電視劇《人民的名義》的內地演員馮雷周四（8日）發布影片指出，其購買一款梳打水（又稱碳酸水、氣泡水等）後，發現配料表上竟標註足足200多種配料，對此有網民戲稱「感覺搬空了一整個菜市場」。



據了解，在該產品的藍色外包裝上，配料表標註了232種配料，包括各種水果，如西瓜、藍莓、士多啤梨、火龍果等，以及蔬菜，如芹菜、薯仔、香菜、洋蔥等，甚至有香蔥、小茴香、花椒等，數量之多令配料表罕有地佔了幾乎一整面瓶身的位置，滿滿噹噹的相當誇張，也讓馮雷覺得特別有意思。

至於如此配料的飲料到底是什麼口味？馮雷喝後在片中表示，味道像「葡萄汁」。

影片一出隨即成為網絡熱話，網民紛紛對如此壯觀的配料表慨嘆甚至調侃：

飲料界的佛跳牆嗎

感覺一口就是一個菜市場

我還特意暫停了一下，看看到底有多少配料

配料如此豐富，我卻如此害怕

這要是過敏了，過敏原都不好查／以前買過一次，然後發現配料表老長老長，沒敢喝，扔掉了



事實上，細微觀察後能發現，上述配料名稱都屬於配料表中的大類「綜合果蔬酵素粉」，添加量為5mg/L。此外，配料表還標註了水、赤蘚糖醇、抗性糊精、二氧化碳、紅葡萄濃縮汁以及紫胡蘿蔔濃縮汁。

而早在數月前，便曾有網民曬出這款飲品，其產品包裝上的醒目位置標註著「232植物酵素」、「0糖0脂0能量」、「（GABA）y-氨基丁酸」等，售價比一般的同類產品貴。

配料表標註了232種配料，數量之多令配料表罕有地佔了幾乎一整面瓶身的位置。（極目新聞）

周五（9日），涉事梳打水出品公司工作人員回應稱，他們並不是真的在飲品中添加了232種植物，而是添加了含有232種植物元素的酵素粉，味道喝起來就是葡萄汁，「喝不出其他味道」。至於為何要專門將酵素粉所包含的232種植物元素都列出來，他表示不清楚，僅指是技術方面的問題。

另就一些網店宣稱飲品可幫助消費者贏得好身材，甚至治療便秘、優化體內環境、調節體內代謝等，該工作人員則稱，產品並非藥品，不含有調節人體的功效，而部分網傳功效屬酵素本身含有的功效。

對於添加如此多植物元素的酵素粉，中國醫師協會營養醫師專業委員會常務委員、湖北省營養學會常務理事蔡紅琳強調，其不等於直接添加了232種植物原料，因5mg/L的植物酵素含量並不高，人體能獲得的有益物質十分微量，還不如直接吃一個蘋果。

科信食品與健康信息交流中心科技傳播部主任阮光鋒則表示，這款飲品噱頭比較大，酵素實際上在規範的中文就是「酶」，而酶在胃酸作用下會被分解成各種氨基酸並徹底失去活性。換言之，酵素在消化道中會被分解，不可能有減肥作用。