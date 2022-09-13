李易峰｜官媒批嫖娼明智論：連「光談戀愛不結婚」也違反公序良俗

內地男星李易峰因多次嫖娼，遭北京警方行政拘留，事件轟動內地社會。各官媒接連發聲炮轟李易峰，《中國婦女報》批評網民的嫖娼明智論時表示，不管是所謂的「光談戀愛不結婚」，還是以戀愛為名行其他不軌之事⋯⋯都是不負責任的行為，違反公序良俗，甚至違法。

人民網則呼籲李易峰的粉絲「該醒醒了！該放手就要放手！不要活在幻像中，不要在虛幻中迷失自我，更不能被不法分子坑騙了還為不法分子辯護」。



《中國婦女報》12日發表評論《偶像的黃昏：從吳亦凡到李易峰》，提及李易峰曾一度發文「闢謠」，評論稱無論多麼「言之鑿鑿」的表白，多麼「信誓旦旦」的聲明，多麼「感人至深」的洗白，在事實真相面前，在法律和道德面前，都顯得蒼白且可笑。

評論稱，從藝先從德法，學藝先學做人，如果明知故犯、以身試法，這個圈子又豈能再有其立足之地？

評論更稱，有網民認為明星去嫖娼，是滿足個人生理需求又不用負責任的明智之舉，這種錯誤的價值觀令人大跌眼鏡。李易峰事件就是一個警示，放縱自己的慾望，不潔身自好，難免自食其果。

評論指，不管是所謂的「光談戀愛不結婚」，還是以戀愛為名行其他不軌之事⋯⋯都是不負責任的行為，違反公序良俗，甚至違法。三觀不正，對自己、他人、社會缺乏責任感，災殃遲早會來臨。

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人民網批粉絲奉行「三不」策略

人民網12日則發表《李易峰的「粉絲」，該放手就要放手！》的評論，批評李易峰的一些粉絲執迷不悟，奉行「三不」策略：不相信、不接受、不拋棄，即不相信李易峰嫖娼，不接受警方通報的內容，對李易峰更是不離不棄。「中毒」如此之深，令人無語。

評論稱，也許這些「粉絲」涉世未深，一旦認定了偶像，便不由自主地加以「神化」。這是因為他們缺乏最基本的獨立思考能力，把所謂的偶像想像得過於完美。

評論又稱，這些「粉絲」可能有人操弄。一些明星的經紀公司等炮製粉絲團，並發展為粉絲經濟。通過「洗腦」讓不諳世事的青少年對所喜愛的明星忠心耿耿，讓他們處處、時時捍衛明星，對明星無怨無悔地付出時間、精力和金錢。在這個過程中，相關經紀公司收割這些「粉絲」，這是不道德的，也是涉嫌違法的。

評論最後表示，李易峰的「粉絲」該醒醒了！該放手就要放手！不要活在幻像中，不要在虛幻中迷失自我，更不能被不法分子坑騙了還為不法分子辯護。有句話說得好：「默默地喜歡就默默說再見。」