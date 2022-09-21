丈夫離世被趕出家門　21歲單親媽媽送外賣冀買樓讓女兒有安身之所

近日，內地社交平台上流傳一段影片，主角是年僅21歲的單親媽媽，為了照顧和養活女兒，她每日都早出晚歸送外賣。她透露，自己的短期願望是「買個小房子」，讓女兒能有個安身之所。



在影片開頭，一名博主留意到正在路邊喝水休息的少女，於是上前詢問她能否受訪，「年輕女孩送外賣，我感覺肯定有故事，所以想跟你聊一聊 」。

少女介紹自己姓陳，今年21歲。當被問到為何會選擇送外賣時，她則稱安慶市的最低工資3、4000元（人民幣，下同），但送外賣一個月能賺7、8000元，並強調可以「帶孩子」。博主於是追問是否要照顧親弟妹，結果被對方告知「我自己的孩子」。

面對博主的驚訝，陳女解釋是江西人早結婚，「不是（衝動），就是只要不讀書，就有人跟你相親」。當博主問起陳女的另一半時，她卻透露丈夫早在2019年因車禍去世，當時女兒只有5、6個月大，丈夫去世不久後，家姑便拿到賠償金，於是將她和女兒趕走，「在江西那邊延續只能是兒子，女兒不算」。

博主一時不知該如何回應，陳女卻一笑而過表示「這有什麼不容易的，現在不吃苦什麼時候吃苦啊，對不對？才21歲，正是吃苦的時候」。

陳女憶述，剛開始送外賣時，她只能將半歲的女兒背在胸前，一邊工作一邊照顧。後來女兒長大後，白天可以暫時留在出租屋或託人照顧，晚上再以「母女檔」送外賣。當被問及送餐時沒有電梯該如何處理，她即笑言「年輕人不爬樓誰爬樓啊？」

她透露，之所以離開江西老家到安徽安慶工作，是因為父母不同意自己帶着女兒生活，認為她才21歲，以後可能有更好的生活，但她堅持「我既然生下她，肯定要負責任的呀 」。她表示，其實自己能理解父母的想法，「我媽媽是為了我好，她心疼她自己的女兒，但我也心疼我女兒，她（女兒）在都是我想過的生活」。

陳女提到，自己這兩年都遇到很多好心人，當送外賣不能照顧女兒時，就會將女兒放在一家相熟的麥當勞，工作人員「對她（女兒）很照顧」。被問及現在的打算時，她只想賺錢養大女兒，供她讀大學，「不能像我一樣那麼早就結婚吧」，又希望有朝一日可以置業，「買個小房子，小小的就行，她（女兒）能跟我住一起就行」。

影片在微博上廣為流傳，引起網民討論。有安慶市的網民稱，自己曾多次遇上陳女，「前兩年上班的時候，下午茶點瑞幸就是她送來的，當時她背著個好小的寶寶，我們整個售樓部都震驚了 …… 後來有次晚上十點多跟朋友吃麥當勞，又看到她背著孩子取餐 ……」。

不少人都心疼陳女的遭遇，認為21歲不是應該吃苦的年紀，又稱「不管是個人選擇還是迫於無奈沒有在讀書，她都是一個自信勇敢善良的女生」、「生活的苦難與不公沒有壓垮她，反而更加堅韌地去直面生活」。

網傳圖片顯示，陳女常以「母女檔」送外賣。（微博＠風雲學會陳經）

另有網民提到，婚後丈夫意外去世，家姑卻將全部賠償金取走，同一順序繼承人繼承賠償金的份額應當均等，更何況陳女需要照顧女兒，是否可通過法律援助爭取賠償金。對此，陳女後來回應稱，家姑年級大且有個十幾歲的孩子，「她也失去了一個兒子啊」，又表示示對方每隔幾個月會向她匯錢，「我現在還年輕，我感覺我能養得起我女兒」。

今日（21日），當事人在微博上發文，感謝網民的鼓勵和支持，也感謝安慶婦聯及公司的關心，又稱只要女兒健康平安快樂、不受欺負，無論自己做什麼都是值得，「雖然我沒有很好的條件給我女兒，但是我會拼盡全力讓她過的好，保護她」。