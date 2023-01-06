比「韭菜」更傳神？內地網民自嘲被剝削　熱詞「人礦」走紅即被禁

過去內地網民時常自嘲「韭菜」，指自己處於底層是被剝削的對象。日前網民再創新詞「人礦」，指命運如同牛馬任人利用剝削，無法追求自己的人生。該詞一度登上微博熱搜，卻迅速遭到封殺。



Twitter帳號「李老師不是你老師」4日發文，指「人礦」一詞成為中國互聯網上熱議的話題，甚至短暫上過微博熱搜（現已刪除）。

李老師指出，「人礦」一詞最早出現在1984年的《人民日報》上，意指人是一種「資源」。在今天則更多被網友用於對其自身調侃和對個人命運的比喻，意思近似「屌絲、牛馬」，即一種被他人支配，看不見希望和意義的人生。

亦有網民發布「人礦」的十個真相一文稱，「人礦意味著你是資源，不是主體；你是手段，不是目的。耗盡一生的能量是為了成全他人，而不是追逐自己渴望的人生。」

文中並指，人礦的一生分為三個階段，「開採、使用殘渣和廢氣處理。最初十幾年，在你身上投資教育，目的是把你開採出來，成為可以使用的礦。中間十幾年，是使用和消耗的過程，最後不能用了，以盡量不污染的方式處理掉。」

文中提到，「人礦的價值，與煤石油天然氣等資源類似，人礦過於充足反而顯得廉價，稀缺才使其更珍貴。更稱人礦若覺醒只會更佳痛苦」。另有網友表示，「人礦」是指「讀20年書、還30年房貸，養20年醫院」，從出生就是被作為消耗品使用的人。

許多網民對「人礦」一詞感同身受，引發許多討論，認為反映大時代下個人生命悲歌，更一度登上熱搜。但隨該詞在微博，抖音等社交平台被封禁、封殺。