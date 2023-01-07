侮辱烈士? SONY因一圖片微博遭禁言　曾因七七事變出新機被罰百萬

1月4日晚間，SONY的官方微博帳號（索尼中國）被禁言，被禁言的具體原因，微博方面暫未給予說明，網民指出是因為SONY去年（2022年）10月12日，涉嫌侮辱烈士邱少雲。



目前微博處理已經生效，索尼中國帳號頁面顯示，「因違反相關法律法規，該使用者目前處於禁言狀態。」



據內地網民指出，將SONY的官方微博帳號禁言的原因，是因為2022年10月12日發出的一篇貼文，該貼文附上的圖片是在一片紅色楓葉中，露出一隻黑狗的臉。文字則是：「待到山花爛漫時，她在叢中笑」。

微博網民指出，10月12日是邱少雲烈士犧牲70周年忌日，邱少雲26歲韓戰葬身於火海之中，網民指出黑狗圖片與邱少雲烈士犧牲畫面「高度雷同」。

此外，搭配的文字是出自毛澤東的作品：「風雨送春歸，飛雪迎春到。已是懸崖百丈冰，猶有花枝俏。俏也不爭春，只把春來報。待到山花爛漫時，她在叢中笑。」

有網民批評，「發一張如此的圖再搭配毛主席的詩，不知道10月12日式邱少雲烈士紀念日的人最多覺得怪異，但是一但明白當天是烈士犧牲70周年忌日，就立馬明白這幫人的險惡企圖了。」

1952年韓戰期間，中國人員志願軍500名指戰員秘密潛入美軍391高地前沿草叢中，26歲的邱少雲是其中之一。10月12日，美軍向邱少雲潛伏地發射燃燒彈，一發落在他潛伏點附近，火勢蔓延到他身上，但邱少雲為不暴露部隊埋伏的地點和遵守紀律，即使面前就是水溝仍「一動也沒動」，最終幾乎被燒成一具焦炭。用生命換取部隊的安全。

微博CEO王高飛表示，「涉外調查謹慎，要查清楚是否有惡意」目前SONY官方微博頁面顯示：「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態」。

SONY曾在「七七事變」時間點推出新機被罰100萬元

針對此次SONY侮辱烈士的爭議，許多網民和內媒指出，SONY是慣犯。因2021年6月30日，索尼（中國）發布預告，宣布將在7月7日晚間10時發表新機。由於正是1937年「七七事變」時間點，引發內地網民憤怒，揚言抵制。SONY則刪文道歉。

該年10月17日，北京市朝陽區市場監督管理局指出，索尼（中國）違反《廣告法》第9條第1款第(4)項，「廣告不得損害國家的尊嚴或者利益，洩露國家秘密」，依據《廣告法》第57條，對索尼（中國）罰款100萬元。

網民點睇：

先聲明我愛我的國家，但是這個圖我實在想不出來跟邱少雲哪裡相似……

禁言是不夠的 違法責任要追究。索尼也不是第一次了!

烈士當然不容侮辱，但是，不查資料誰能記住所有烈士犧牲的時間呢？

英烈不容褻瀆，必須嚴懲！

會不會有點過於敏感了。

