上海網吧稱300蚊玩足21天　條件是簽「生死狀」　老闆認偽造吸客

去個網吧還要簽「生死狀」？近日，上海一間網吧搞促銷活動，宣稱春節期間顧客只需300元人民幣就能在門店消費21天，但前提是需簽訂協議，表明「上網如果出現意外與網吧無關」，引起關注。不過事後網吧負責人韓先生坦承，所謂「生死協議」是他自己偽造的，原因是疫情導致生意不好，故想弄點好玩的東西吸引客流，目前警方已向他調查此事。



據一份由網吧的短片平台帳號曝光的、由6名顧客簽字並按下手印的協議顯示，協議以顧客的口吻寫道：「由於今年沒有掙到錢不想回家過年，公司又放假，實在沒地方去，今日起1月4日至24日，老闆只收300塊隨便玩到年後。上網如果出現任何意外情況，無論生死，與網吧老闆無關。」

協議以顧客的口吻寫出。（影片截圖）

消息一出隨即引發網民關注，一些網民盛讚老闆大方，但也有人質疑協議是否具有法律效應，且如果顧客真的出現意外，又該如何處理等。

不過事件不久即峰迴路轉，周五（6日），網吧的帳號刪除了上述協議內容，並發布動態致歉，稱是店員惡搞。而該網吧在的兩家門店，均有工作人員表示，他們從未有過21天只收300元的優惠活動，也不清楚「生死協議」一事。

那到底是怎樣一回事？原來，該網吧的帳號由老闆韓先生自己管理，在內媒多番追問下，他始坦承「生死協議」是自己偽造的，手印也是出自他一人，包括公開協議，一切都是他自己一手炮製的。

至於這樣做的原因，他表示是因店內生意受疫情影響，故想弄點好玩的，以吸引客流。目前，警方已介入調查。