泰國副總理親迎首批中國旅客　遊客收花環笑言：似明星行紅地墊

中國解除邊境管制後，首批中國旅客昨日（9日）抵達泰國。

泰國副總理兼衞生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）率領多名政府官員，在曼谷素瓦那普機場（Suvarnabhumi Airport）舉行儀式，歡迎首批赴泰的中國旅客。

《紅星新聞》報道，有旅客稱，步出機艙時見到有大批媒體記者，感覺猶如明星走紅地墊，她甚至收到泰國副總理親手送上的花環。



作為首個出入境政策調整後的赴泰航班，廈門航空MF833次航班接載269名中國旅客，昨日中午約12時半抵達泰國。泰國副總理兼衞生部長阿努廷與一眾政府官員，為中國旅客送上蘭花花環及口罩等。

阿努廷透露，泰國公共機場有限公司預計，2023年赴泰中國旅客人數將達到700至1000萬人次。

報道指，葉子（化名）是首批赴泰的中國旅客之一，她步出機艙時見到有大批媒體記者，有同機的小朋友接受記者採訪，她又收到阿努廷送上的花環，「我當時不知道他是副總理」。

葉子表示，步出機艙後見到如此陣仗，「感覺自己像明星走紅毯，（明星走紅毯可能）都沒有這麼多人。感受到他們對中國人是真的非常友好」。她介紹，除了收到花環，還收到保溫袋、旅遊宣傳冊及衛生防疫包。

據報道，泰國旅遊局局長育塔沙（Yuthasak Supasorn）在場用中文說出「中泰一家親，歡迎你們來泰國」。葉子稱自己亦聽到有人說這句話，並指現場的泰國人基本上都會講中文，一直說中文歡迎他們。

葉子的男友在泰國生活了5年，他感受到泰國對中國遊客的重視和歡迎，「這是新冠『乙類乙管』後首批前往泰國的中國旅客，泰國副總理親自在機艙門口外面迎接。我覺得，這是一個非常隆重、非常有意義的歷史性時刻」。

據介紹，2019年，中國是泰國最大的遊客來源之一，約佔抵泰遊客的三分之一。在清邁經營餐館的老闆稱，疫情前絕大多數顧客都是中國遊客，但疫情爆發後，赴泰旅遊的人數銳減，「一切都消失了，沒有收入」。

在泰國經營旅遊公司的老闆稱，近3年，公司幾乎沒有生意，至近日才開始招聘更多會中文的員工和司機。自去年12月底，公司一直收到大量來電諮詢赴泰旅遊事宜。目前，公司旗下的旅遊項目已被預訂到今年3月底。

她表示，很高興中國遊客能赴泰國旅遊，「我敢肯定，如果你問旅遊業的任何人，所有國家中，他們最期待看到回來的是中國遊客」。