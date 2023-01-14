人生勝利組？共青團最年輕常委稱「15歲參加工作」　惹網民質疑

江西贛州市共青團最年輕常委20歲李楚彬因「個人簡歷」寫上2017年7月（15歲）參加工作，鄭州大學網路遠程教育在職大專學歷，被網民質疑虛報經歷、學歷不足以擔任常委職務，更有網民質疑李楚彬有後台。



對此，共青團贛州市委13日回應稱，15歲李楚彬初中畢業後就在其母親開的奶茶店幫忙，2019年11月至今在餐飲管理公司工作。市委強調，李楚彬和其餘部分入選者，沒有任何行政級別，不領取任何工作報酬。



贛州共青團市委於2017年推出《贛州市共青團改革方案》，方案稱要讓代表大會、委員會更加貼近廣大青年，提高基層和一線代表、委員比例。

共青團市委指出，2022年10月團市委換屆期間，「打破年齡、學歷、身份壁壘，突破體制內外限制，吸納了一批具有代表性、熱心青年工作的各行各業優秀青年成為團代表、委員、常委。」

針對網民關心的「15歲參加工作」一事，共青團市委。經了解，李楚彬父親在其初三時去世，為減輕家庭負擔，李楚彬於初中畢業後在母親開的奶茶店幫忙，2019年11月至今在餐飲管理公司工作。

不過針對官方解釋，部分網民仍批評李楚彬履歷不實，更懷疑他有後台，有網民稱「有人十五歲『貧困』去媽媽開的奶茶店打工當青年代表；有人十五歲流浪街頭，這就是人間的參差。」，亦有網民要求官方回應，「他的爸爸是誰？媽媽是誰？」



網民點睇：

那我履歷上要寫上六歲從事過家政服務。

經歷應該如實寫，這樣不能算是工作。

這不是胡說八道嗎。年紀輕輕不去讀書，15歲工作，他又有什麼水平？

話說回來人家為什麼不能當選。

這個回應臉都不要了，這幾年政府的公信力都快敗完了。

沒上過高中，歷史上很多奸佞的道路就是這麼一路提拔的。

