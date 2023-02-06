湖南高速多車連環相撞16死66傷　親歷者：起火時仍有多人被困車內

湖南長沙市望城區境內許廣高速，2月4日發生多車連環相撞事故，造成16人死亡，66人受傷。

有車禍親歷者稱，事發前突現白霧，他因收掣不及撞上前車，並被後車多次追尾撞上。事發後，有車輛冒煙起火，大火逐漸蔓延至所有車道，有車輛被燒毀時，車內還有多人沒能逃出。



《海報新聞》報道，李威（化名）當日獨自駕駛貨車從廣東出發，下午駛入湖南省內的高速，一路上下着小雨，但車流量不大。加上應急車道，高速單向一共有4條車道。

下午5時許，李威開車路過下高速的岔口，車速約每小時7、80公里，他注意到路旁還有「望城」的路牌。剛開過路牌，李威就發現前方一片白霧，兩秒鐘後，車前方突然出現一排碰撞堵塞的車輛，他收掣不及撞到前方的掛接車，隨後又被後方的車輛多次追尾撞上。

撞車後，李威發現中間車道有一輛私家車夾在兩輛貨車之間，最左邊的超車道（快線）上有多輛車堆疊。李威沒有受傷，但車門被撞變形，於是他踢開車窗並跳到中間車道的私家車車頂上。

李威跑到車堆最前方時，發現多輛掛接車與私家車發生碰撞，導致後來的車輛接連發生追尾，追尾長度約2、300米，他的貨車正卡在追尾的中間路段。

李威憶述，當時超車道上堆疊的車輛中仍有多人被困，有人意識清醒但安全帶按鈕被撞甩。他向其他貨車司機借來剪刀，剪斷安全帶將車內一名女士和一位孩子拖出。

幾分鐘後，堆疊在最上面的車輛開始冒煙起火，車內有人被困。李威立即向其他司機借用滅火器，但依舊未能撲滅火勢，大火逐漸蔓延至所有車道，李威的貨車也被燒毀，之後第二、第三批消防車趕來後才撲滅了大火，被燒的是車禍中段的車，被燒的長度約幾十米」。

在目擊者拍攝的影片中，一位身穿白衣的男子站在高速中間的隔離帶上，一直大喊向附近車主借用滅火器。李威記得，該名男子是一輛豐田SUV的車主，新車還沒來得及掛牌，車輛被撞後橫在車道上，車門打不開，被燒毀時車內還有多人沒能逃出。

另有目擊者稱，有司機因錯過出口而急剎，後車收掣不及撞上，雙方拒絕移開車輛，結果導致後來的幾十輛車連續追尾。

據湖南省高速公路交通警察局通報，2月4日下午5時許，許廣高速南往北方向676公里路段，先後發生多宗交通事故，涉事部分車輛起火。

初步調查顯示，前後約10分鐘內共發生5宗交通事故，1宗事故造成7人死亡、涉及車輛7輛；3宗事故各造成3人死亡，分別涉及車輛11輛、10輛、9輛；另1宗事故未造成人員死亡，涉及車輛12輛。事故另造成66人受傷，其中8人傷勢較重。