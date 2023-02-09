中國服飾品牌下架代言照！韓星劉亞仁涉吸毒　恐遭內地全面封殺？

撰文：許祺安
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韓媒報導，韓國雙影帝劉亞仁現正接受韓國警方的調查而且被禁止出境，原因是他涉嫌頻繁注射異丙酚（Propofol），因為他使用情況過於頻密，而引起警方高度關注。

據了解，劉亞仁因演技高超不只在韓國有高人氣，中國亦有服飾品牌「速寫」請他擔任品牌代言人，今日（9日）下午速寫也發布聲明稱對「吸毒」零容忍，將暫時下架劉亞仁的宣傳內容和形象海報，直至韓國警方公布調查結果。

據了解，速寫是內地知名服飾品牌，官方微博有45萬人追蹤，劉亞人吸毒事件爆發後，不少網民質疑「速寫為何還不跟劉亞仁解約」、「對吸毒零容忍」，亦有網民稱內地應全面封殺劉亞仁和下架他的相關作品，但被部分網民提醒「劉亞仁大部分作品都沒在內地上映好嗎?」、「劉亞仁是韓國人，這也管太寬了吧?」

此外，也有網民指出「速寫」屬於江南布衣集團。2021年，江南布衣（JNBY）出產的童裝曾因印有「WELCOME TO HELL」（歡迎來到地獄）等不恰當的英文字樣及圖案，引發廣泛爭議，要求「速寫」應儘速表態和劉亞仁解約。

據此前報道，異丙酚（Propofol）俗稱「牛奶針」，是一種短效麻醉劑，它能抑制中樞神經系統達至全身麻醉和鎮靜的效果，劑量應由醫護人員度身制訂。韓國亦曾有藝人同樣因為使用異丙酚，「與神同行」男主角河正宇亦曾涉濫用該藥物，而韓國小姐朴詩妍也因濫用異丙酚遭到判刑。

點撃睇同樣有使用牛奶針嘅藝人：

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劉亞仁涉頻繁注射異丙酚　被韓國警方調查禁止出境經紀公司已證實韓星劉亞仁涉非法用藥注射「牛奶針」　接受警方調查中
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