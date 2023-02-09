中國服飾品牌下架代言照！韓星劉亞仁涉吸毒　恐遭內地全面封殺？

韓媒報導，韓國雙影帝劉亞仁現正接受韓國警方的調查而且被禁止出境，原因是他涉嫌頻繁注射異丙酚（Propofol），因為他使用情況過於頻密，而引起警方高度關注。



據了解，劉亞仁因演技高超不只在韓國有高人氣，中國亦有服飾品牌「速寫」請他擔任品牌代言人，今日（9日）下午速寫也發布聲明稱對「吸毒」零容忍，將暫時下架劉亞仁的宣傳內容和形象海報，直至韓國警方公布調查結果。



據了解，速寫是內地知名服飾品牌，官方微博有45萬人追蹤，劉亞人吸毒事件爆發後，不少網民質疑「速寫為何還不跟劉亞仁解約」、「對吸毒零容忍」，亦有網民稱內地應全面封殺劉亞仁和下架他的相關作品，但被部分網民提醒「劉亞仁大部分作品都沒在內地上映好嗎?」、「劉亞仁是韓國人，這也管太寬了吧?」

此外，也有網民指出「速寫」屬於江南布衣集團。2021年，江南布衣（JNBY）出產的童裝曾因印有「WELCOME TO HELL」（歡迎來到地獄）等不恰當的英文字樣及圖案，引發廣泛爭議，要求「速寫」應儘速表態和劉亞仁解約。

據此前報道，異丙酚（Propofol）俗稱「牛奶針」，是一種短效麻醉劑，它能抑制中樞神經系統達至全身麻醉和鎮靜的效果，劑量應由醫護人員度身制訂。韓國亦曾有藝人同樣因為使用異丙酚，「與神同行」男主角河正宇亦曾涉濫用該藥物，而韓國小姐朴詩妍也因濫用異丙酚遭到判刑。

點撃睇同樣有使用牛奶針嘅藝人：