湖南小童情人節送8歲女孩2萬元鑽石項鏈　竟是「借花獻佛」引熱議

情人節有網民垃圾桶撿鮮花，也有男孩一束花送5個人都無人收。而在湖南益陽一名8歲女孩，在情人節還有收到價值2萬（人民幣）鑽石項鏈，網民感歎不如8歲小孩。



女孩媽媽湯女士稱，當日接女兒放學回家時，女兒告訴她有同學送她一個項鏈，她拒絕了還被硬塞。湯女士發現，項鏈是鉑金鑽石項鏈價格不菲，讓女兒第二日上學時還回去。

湯女士將此事告知送項鏈的同學家長，才得知是同學家長的項鏈，價值2萬多。同學家長還說，既然送出去了就不能收回。但目前已經將項鏈還給同學家長。

湖南小童情人節將母親2萬元鑽石項鏈送給同學。（影片截圖）

年紀小小就已在情人節送禮收禮，讓部分網民不禁羨慕，「還不如一個小朋友。」但也有網民冷靜看待，認為男孩偷媽媽的項鏈送給女孩，不能美化這種行為，小朋友應該被好好教育，「不能未經同意將別人的東西拿去送人」。而女孩媽媽湯女士的做法則獲網民大讚。

網民睇法▼



「應該反思如何加強關於小孩子不能隨意支配家長貴重財物的問題」

「現在的孩子也太早熟了吧」

「拿著媽媽的項鍊送人，其他小朋友不要跟着學啊！」

「家長一定要正確引導」

「把家裡值錢東西都鎖起來吧，誰知道哪天孩子出手大方就慘了！」

「好事不提女，壞事不提男。男孩子的行為別提女孩。」

