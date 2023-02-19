上海八旬老人電影院買票難　學者：勿讓科技便利成為「數字障礙」

科技便利着大多數人的生活，但也為老年人等不熟悉新興事物的群體帶來了不便。近期，上海有老人前往電影院觀影卻無法現場購票，只能通過智能手機線上購票。

對此，復旦大學教授顧曉鳴表示，影院使用數字化購票的方式無可厚非，但有意或無意地為老年人設置「數字障礙」的做法並不可取。



《新民晚報》報道，春節檔本是觀影的熱鬧時刻，但上海82歲的陸老伯卻遇到了一系列難題。其自述前往浦東新區某影城觀影時，發現無法現場購票，僅能線上手機購買。其後，陸老伯又輾轉多家電影院，發現情況基本類似。

陸老伯表示，子女移居國外不方便代買電影票，自己的老年手機也沒有上網功能。他訴說，除了多家電影院無法線下購票外，現場的電影排期場次等也沒有清晰完整的顯示。

此外，《新民晚報》記者實地走訪發現，有電影院線上線下的價格差別較大。如浦東新區某電影院某晚8時30分播放的《流浪地球2》，線下票價為140元（人民幣，下同），而線上App的價格在70-80元，這亦讓陸老伯感到「被高科技剝奪了優惠」。

對此，復旦大學教授顧曉鳴表示，影院採用數字化的購票方式無可厚非，但如果有意無意地為老年人設置「數字障礙」，這樣的做法並不可取。

顧曉鳴指，老年人的生活節奏和消費習慣和年輕人不盡相同，作為商家，應當提供的是全方位、人性化的服務，而不是簡單的「一刀切」，剝奪老人習慣的支付方式，更不要人為設置一道道「數字障礙」，把老人「擋在門外」。

（圖 / VCG）

2月18日，上海市人大代表姚海嵩接受採訪時亦表示：「老年朋友無法線下購票以及多家影院缺乏無障礙設施，反映了無障礙環境建設現實性和急迫性。 」

姚海崧指出，根據將於3月1日施行的《上海市無障礙環境建設條例》，上海要加快無障礙環境建設，促進全體社會成員平等、充分、便捷地參與和融入社會生活。無障礙環境建設便利的不僅是殘障人士、老年人等特殊群體，更是所有社會成員。

家人正在輔導老人學習如何使用智能手機。（資料圖片）

姚海崧提示，目前，部分影院無法現場購票，缺乏線下服務，顯然有悖於相關規定。並且，針對老年人無法現場購票觀影，影院缺乏無障礙設施的問題，建議有關部門加強宣傳、教育和指導工作，推廣無障礙友好環境理念，幫助老年人跨越「數字障礙」。