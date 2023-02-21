手錶廣告海報出現「乾爹」等不雅內容惹議　精工中國：正在跟進

撰文：陳進安
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網民近日爆料指出，著名日本鐘錶製造商精工（SEIKO）手錶廣告海報中出現不雅內容。精工中國工作人員周一（20日）回應指，品牌方已關注到有關情況，正在跟進處理。

照片顯示，在涉事海報中，代言人、台灣男演員趙又廷手中拿的疑似書籍或者劇本的內容中，出現了乾爹、雙修、調戲等詞彙串聯的不雅句子，提及「不是要找乾爹雙修嗎？」等，引發熱議。有網民反映，趙手中拿的其實是《三生三世十里桃花》的劇本，而海報中確實出現「夜華」，即趙又廷在電視劇《三生三世十里桃花》中飾演的角色的字眼，但電視劇中刪除了上述不雅詞彙。

在精工中國官網上，仍然找到了上述廣告海報。周一下午，精工工作人員回應內媒指，經已收到關於廣告出現不雅內容的反饋，目前正在跟進處理，但具體結果還沒出來。

值得一提的是，許多網民並不認為事件嚴重，甚至覺得相關內容並不起眼，一般人根本不會注意得到，懷疑是內部人士或同行從中作梗。

網民點睇：

小題大做
厲害，好眼力？
這是內部人士告發。一般人哪注意得到啊
這都不雅？那能不能把那些內衣廣告取締了啊
這個明顯是營銷故意的自我炒作
太無語了，這都給發現，拿本佛經，或者聖經算了，估計是同行給黑的
雖然確實不妥，不過能想到是設計師偷懶在網上隨便找了個貼圖，真是閒人多啊，這都能發現

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