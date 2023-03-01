6名愛貓人士私刑拷問虐貓者　逼其下跪吃貓糞、自摑耳光認罪

近日，一名偽裝成愛貓人士的李姓男子，被網民發現他多次將領養而來的貓虐殺並在網絡上發布虐貓影片，並加上挑釁言論。



2月25日有網民發現李男疑似在蘇州吳中區準備領養幼貓，6名愛貓人士遂趕赴蘇州在商業廣場圍堵李男，並腳踹李男要求他自摑耳光大喊「我不是人」，更逼他下跪吃貓糞，愛貓人士將影片上傳後引發輿論熱議。



據了解，現場流出影片可以看到動保人士圍住李男，逼迫其下跪，有網民指出動保人士逼李男下跪吃貓糞，李男臉上更疑似沾上貓糞。其後，動保人士逼李男自摑耳光喊「我不是人，我連畜牲都不如。」

網民一度稱愛貓人士是蘇州動保組織相關人士，但後警方澄清在場人士與蘇州動保組織無關。

3月1日消息，蘇州吳中區通報，已對李某和牟某某等人涉嫌違法犯罪行為開展調查，將依法進行處理。官方指出，將組成聯合調查組，開展相關調查工作。

官方通報提到，李某只是一個普通的公司職員，並非貓販，近期多次以領養為名將獲取的貓虐殺，並在網上發佈虐貓視訊、發表挑釁言論，引發部分愛貓人士不滿。

因此網民牟某某通過該李發佈的視訊瞭解到其將於在吳中區某商業廣場領養幼貓，遂通過網路召集愛貓人士趙某某、李某（女）、史某某、秦某某、張某、支某某等6人（均非蘇州小動物保護志願者協會成員）從多地趕赴蘇州，並於2月25日下午在某商業廣場將李某圍堵。

牟某某、趙某某、李某（女）、張某等4人對李某實施人身控制、打耳光、腳踹、侮辱等行為，後將現場影片發到網絡上引發關注。不過官方通報未提是否有逼虐貓者李男吃貓糞等事。

網民點睇：

覺得像這類虐殺小動物的變態，這頓打挨輕了，以其之惡還施彼身，挺公平。

所以是不是該確定對虐待動物的處罰了，不要存在空白，不然以暴制暴挺對的。

借愛貓之名行非法拘禁毆打之行，私設公堂是吧？

沒有動保法，這種人今天被教訓了，改天只會更加變本加厲的傷害小動物！

謝謝他們做了我想做又不敢做的事！

表面上：「私刑不好，要相信警察”」；心裡想的：「打得好啊」

