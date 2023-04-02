羅永浩淘寶直播間賣國產衛星　100萬一個包郵包上天「9分鐘賣出」

3月31日，錘子手機創辦人羅永浩在淘寶直播間賣掉一顆衛星，創下直播電商誕生以來首次成交實物衛星的先例，引發關注。



綜合內媒報道，在當日的直播間裏，羅永浩展示著手中的衛星模型喊道，「衛星的價格已經被我們打下來了！原價200萬元（人民幣，下同）的衛星，直播間打五折只需100萬元，還包郵包上天！」

該衛星名為1U立方星，重量不到5公斤，由中國首家商業衛星工廠「九天微星唐山衛星工廠」生產。這是國際上廣泛用於開展航天科學研究與教育的一種小衛星，通過組網形成星座，可實現對海洋、大氣環境、船舶、航空飛行器等的監測，應用於空間成像、通信、大氣研究、生物學研究、新技術試驗平台等方面。

羅永浩指出，購買該款衛星還贈送增值服務，包括可在衛星上銘刻公司徽章或姓名、獲得3個親臨現場參與發射觀禮的名額等。

在羅永浩開講9分鐘之後，這顆衛星被一名神秘買家拍下，創下直播電商誕生以來首次成交實物衛星的先例。不過羅永浩坦言：「想都不用想，這更多是一場公關活動，真大哥九天微星肯定已經提前定好了，只是放在直播間裏交易。」

中國政法大學傳播法研究中心副主任朱巍在內媒《新京報》發表評論文章，提出多個法律問題，包括衛星到底能不能買賣、用戶買的是衛星本身還是衛星服務以及衛星銷售的附隨義務有哪些等等。

文章稱，隨著技術的不斷迭代，也許未來有一天，衛星、載人航空器等真的可能成為普通民眾日常需求。到那個時候，這些民用衛星消費中複雜的侵權責任、產品責任和消費者權益等問題，或許才會真正呈現在普通老百姓面前。但當前既已存在相關交易，及時釐清其中的法律問題，仍然是必要的。