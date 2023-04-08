慎入！男子將水蛭强塞生殖器畫面曝光　醫警告：腫大恐無法排尿

有些人為了尋求快感花招百出，在微博上擁有383萬粉絲的「許超醫生」近日分享奇葩案例，指出有男子疑似為了追求性快感，竟讓水蛭鑽進尿道，讓他相當錯愕，語重心長呼籲「為了健康和安全，不要什麼都往裡塞」。



內地一名男子疑似為了追求性快感，竟抓了隻水蛭，引導牠從自己的尿道口鑽進生殖器並拍下影片，畫面中可以看到一名男子光著下半身、手握生殖器，其生殖器前端與一條水蛭相接，接著水蛭就從他的尿道口鑽入，最後整隻跑了進去，畫面既獵奇也驚悚，令吃瓜群眾不禁好奇水蛭鑽進人體還拿得出來？

許超醫生表示，這是十分罕見的病例，很久以前確實有水蛭進入尿道的案例，但基本上都是因為患者待在河水裡，不慎讓水蛭鑽進尿道，像這種主動讓水蛭鑽入的個案幾乎不曾發生，「不知道能體驗到什麼快感」？

許超醫生表示，「有些人會將一些棒狀體塞入尿道以此獲得快感，不知道他將水蛭塞入尿道能體驗到什麼快感」，並且示警，水蛭叮在尿道粘膜上可以釋放大量抗凝血物質，而海綿體血竇豐富，血管擴張性大，在其作用下很快會出現瘀血、水腫、局部麻木等症狀，水蛭也有可能會卡在尿道中，造成完全或不完全尿道梗阻，引起機械性尿瀦留。由於這相當罕見，若到醫院就診時患者沒有詳細提供病史，醫師恐怕很難想到是水蛭引起的，可能會造成誤診，強調尿道也是個出口，呼籲大家「為了安全和健康，不要什麼都往裡塞」。