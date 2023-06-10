女子開Benz沿途偷竊　一老人因錢丟失喝農藥自殺身亡　法院這樣判

2022年10月17日、10月24日、11月7日，陳姓女子駕駛一輛白色奔馳（Mercedes-Benz，又稱平治）轎車分別來到瑞昌市的三個村子以溜門入室的方式，盜竊四名年齡超過70歲的獨居老人。



四名獨居老人分別被偷走現金12,000元（人民幣，下同）、現金45,000元、5000元和17,500元。其中，損失4,5000元的老人在發現自己家中現金被盜後，一時想不開，在家中喝農藥自殺，經醫院搶救無效死亡。



法院經審理認為，被告人陳某某以非法佔有為目的，採取溜門的方式入室盜竊，其行為已構成盜竊罪，依法應予懲處。被告人是累犯，具有坦白情節，積極退贓，入戶盜竊，盜竊孤寡老人，因盜竊造成被害人死亡，法庭考慮上述情節後，依法對其犯盜竊罪判處有期徒刑六年，並處罰金人民幣80,000元的刑罰。

中國獨居老人的生活安全，受到外界關注。（Getty）

據《中華人民共和國刑法》第二百六十四條盜竊罪，盜竊公私財物，數額較大的，或者多次盜竊、入戶盜竊、攜帶凶器盜竊、扒竊的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。

不過對於該判決，許多網民表示不滿，認為判決太輕，亦有不少網民呼籲政府應該多關心獨居老人的處境。

網民點睇：

這不得重罰嗎？？？？這已經是間接害死了一條人命了。

賣鳥判十年，盜竊致人死亡6年。

老人家也太可憐了，居然才判6年。

江西農村太多盜竊了，專找老人老房子下手。我外婆方面獨居，被偷了兩萬三，一生的積蓄，還好我們積極開導！！！這種判六年真的太輕！

好過分，有車還盜老人的錢，還是孤寡農村老人的錢。

