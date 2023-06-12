長沙漂流船翻側遊客落水互救　景區：人數遠超預期，水位未控制好

6月10日，湖南長沙寧鄉溈山漂流多艘漂流船翻側，多人受傷。有遊客反映，景區未能及時組織救援，都是遊客們互救，質疑景區管理不當。

出事後，溈山漂流景區仍然正常營業。景區客服稱，6月10日是首日營業，人數遠超預期，且水位未能控制好，景區正在處理後續事宜。



遊客周先生介紹，當日他與妻子乘坐的漂流船翻側，「我和我老婆剛開漂不久，就在一個滑道裏翻船了，我們人跟着水流沖下去了，大概有五六米，掉下去後，也沒有人來救我們，我們自己被沖到淺一點的地方後才站起來」。

周先生稱，當時有2、30艘漂流船翻側，許多遊客受傷。他又指，肇因疑是景區管理不善，水流過大，且同時漂流的船隻過多，互相擠壓造成翻船。雖然岸上有許多救援人員，但在遊客翻船後，卻少有人落水救援。

他表示，很多遊客都是自救，漂到淺水位置後再自行站立，或由其他遊客協助上水，「救援人員好像沒經過培訓一樣，就站在岸邊上」。目前，景區尚未對翻船落水受傷的遊客作出賠償。

網傳影片顯示，多艘漂流船擠在急流上，船隻沖入滑道即翻側；有遊客被翻側的漂流船壓在水下，幸其中一名男遊客發現隨即跳落水救援，其他遊客則協力將兩人拉上水。

+ 1

針對漂流船翻側多名遊客落水一事，6月11日，溈山漂流客服解釋，事發當日是景區第一天營業，人數遠超預期，且水位未能控制好，導致多位遊客落水後出現擦傷、皮外傷，

客服稱，目前景區正常營業，後續會加強河道護航，水位絕對會控制好，「對於受傷的遊客，我們肯定會負責，我們有保險的，在處理」。