張恆遠患黑色素瘤亡終年僅36歲　專家解釋與黑痣分別、如何預防

內地歌手張恆遠因為罹患黑色素瘤（又稱惡性黑色素瘤）去世，終年僅36歲，黑色素瘤相關話題引發眾多關注。黑色素瘤是甚麼？與黑痣有甚麼區別？哪些情況可以引起黑色素瘤發生？怎麼預防？針對上述問題，重慶大學附屬腫瘤醫院腫瘤內科主任李詠生接受內媒華龍網採訪，一一解釋這些問題。



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李詠生解釋，黑色素瘤是一種高度惡性腫瘤，多發生於皮膚，亦可見皮膚黏膜交界處、眼脈絡膜和軟腦膜等處，居皮膚惡性腫瘤第3位（佔6.8%～20%），其發病率在過去的幾十年中正逐步升高，已成為皮膚類首位致死性疾病。

可以從痣的形狀、大小、顏色、發展速度等方面鑑別色素痣與黑色素瘤。（華龍網）

如何分辨黑色素瘤與黑痣？

李詠生解釋，黑痣是表皮、真皮內黑素細胞增多引起的皮膚表現。大多數痣增生緩慢，或持續多年無變化，可以從痣的形狀、大小、顏色、發展速度等方面鑑別色素痣與黑色素瘤：

普通痣兩邊對稱，黑色素瘤多為不規則形，兩邊不對稱；

普通痣邊緣光滑，與周圍皮膚分界清楚。黑色素瘤邊緣不整都有切跡，呈鋸齒樣改變；

普通痣的顏色多為黑色、褐色、棕褐色。黑色素瘤常在普通痣顏色的基礎上摻雜多種顏色，或幾個月內顏色突然加深、變黑、變藍，或開始褪色；

普通痣直徑一般小於5毫米，而黑色素瘤直徑超過6毫米。

黑色素瘤是一種高度惡性腫瘤，多發生於皮膚。（ETtoday新聞雲）

哪些情況可以引致黑色素瘤？

李詠生稱，過度接受紫外線照射是皮膚黑色素瘤的明確病因之一。其次，長期慢性刺激，如燒傷、感染、刀割、繩勒、鹽醃、激光和冷凍等局部刺激也可能與其發生有關。

李詠生建議，日常要注意防曬，避免在陽光較強的時候出門，外出注意戴帽子，穿防曬衣。皮膚色素痣較多者需要每年定期檢查，若出現表面破潰或生長需及時就醫。