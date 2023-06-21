海南橡膠林發現白骨化無名屍骸　竟破19年前遼寧貪腐懸案

今年4月，海南澄邁縣公安局接到民眾提供線索，稱在橡膠林內發現一具白骨化無名屍。警方隨即展開調查走訪，經過對海量數據的對比，近期成功查明該無名屍的真實身份，揭開遼寧一樁長達19年的陳年貪污懸案。



據《法治時報》6月20日報道，當地民眾於4月5日，在澄邁縣福山鎮某橡膠林內的一輛破舊三輪電動車後座，發現了這具已白骨化的無名屍骸。

經過勘察分析，確定該具無名屍系一具年齡約50歲、身高1.71m左右的男性屍骸，現場無打鬥痕跡，未發現證明死者身份的物品。

當地警方結合屍檢結果和現場情況判斷，該死者為疾病突發死亡，初步排除他殺可能性，但死亡時間距發現時間過長，屍骸已呈白骨化，身份信息核查較為困難。

警方在案發現場進行勘查（法治時報）

警方經過線上線下的調查，終於通過監控影片發現，一名中年男子曾駕駛現場發現的電動車在澄邁縣大豐鎮長期出沒。專案組根據相片比對，對當地出租屋、小區等人員聚集區進行排查，發現監控影片中的男子自稱「王玉」，遼寧人，長期在澄邁打工獨居，目前已失聯且未能取得家屬聯繫方式。

警方對「王玉」的戶籍信息進行調查發現「查無此人」。但據其為人低調，平日深居簡出，又隱匿真實身份的行為分析，認為其極有可能為負案在逃人員。

經過照片信息比對，警方發現其與遼寧鐵嶺貪污受賄在逃嫌犯王某祥照片高度相似。海南警方與遼寧警方取得聯繫，通過親屬辨認及DNA鑑定，最終認定無名屍骸就是失聯的「王玉」，而其真實身份為2004年因貪污受賄被遼寧鐵嶺警方通緝的王某祥。塵封19年的貪腐積案也至此告破。