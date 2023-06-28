長沙酒店沐浴露疑被灌精液　住客曝異物呈白色絮狀「有腥臭味」

酒店的衛生及安全問題一直備受關注。繼電熱水壺燙洗髒內褲、淋浴花灑插肛灌腸、毛巾擦馬桶圈和水杯、房間內安裝偷拍攝像頭後，湖南長沙一間酒店再於近日被曝沐浴露中被「加料」，酒店方面回應稱已交由管理部門處理。



為了提倡環保，內地不少酒店現時只提供大支裝洗護用品，即是不同客人於不同時段入住同一房間時，將使用同一套洗護用品，存在一定的衛生及安全隱患。有網民就於近日爆料指，自己入住長沙麓谷亞朵酒店，發現沐浴露中疑似被灌入精液。

網傳圖片顯示，涉事酒店正是提供大支裝洗護用品。該網民表示，聞到沐浴露「有一股腥臭味」之後，打開發現內有白色絮狀異物，猜測有可能為精液，不過目前尚無法確定。

事件旋即引起廣泛關注，不少網民都譴責有關行為：

「領導：經過反覆鑑定確認，聞起來是沐浴露無誤。」

「整個酒店還有什麼是安全的。」

「這種人和狗沒啥區別了，就像狗子到哪都要留個記號。」

「之前有懷疑過有沒有這樣的可能性，原來真有啊。」

「這社會變態的心理扭曲的人越來越多了。」

「但凡酒店的洗護用品的蓋子是能被打開的我都不會去用，環保考驗人性我是不信的。」



周二（27日），涉事酒店工作人員表示，將會了解情況，已經轉由酒店管理部門處理事件。