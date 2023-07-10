貴州西江千戶苗寨突發火警致2死6傷　目擊者：有人從三樓跳落

今日（10日）上午10時左右，貴州黔東南西江千戶苗寨景區突發火災，現場濃煙滾滾。當地消防、公安等部門緊急出動，目前大火已撲滅，起火原因正在調查。



雷山縣應急管理局發布官方通報稱，事故共造成2人死亡，6人受傷，傷者已送醫救治，生命體征平穩，善後處置工作正在有序開展。



綜合內媒報道，事發地為貴州雷山西江千戶苗寨景區一棟木結構建築。現場畫面顯示，整棟建築火勢頗大，有大量明火及濃煙。

目擊者、遊客葉女士表示，起火地點為景區一號風雨橋下車點旁一民宿，房屋為木質結構，起火處有臨街門面，也有客棧。

葉女士稱：「我就聽到突然爆了一聲，然後看到窗戶掉下來，再就有煙霧，之後聽到接二連三的爆炸。起火後有客棧裡的人從三樓跳出，好在被下面的人接住了。」

報道指，由於起火點位於路口，消防救援車很快趕到，當地消防、公安等多部門出動滅火並實施救援。相關工作人員表示，目前大火已經撲滅，起火原因正在調查中，救援處置工作正在進行中。景區目前處於閉園狀態，開放時間待定。

今日（10日）下午，據《新京報》報道，雷山縣應急管理局發布通報稱，2023年7月10日上午09時50分左右，貴州省雷山縣西江村發生一起火災。事件發生後，救援力量迅速到現場開展救援。10時20分左右，火已撲滅。

通報稱，經核實，農戶木屋過火2棟，過火面積450平方米。事故造成6人受傷，均已第一時間送醫救治，目前生命體徵平穩。當地2名村民在火災中不幸遇難。起火原因調查和善後工作正在開展。