「落難」貓頭鷹獲警救助　更化身反詐騙宣傳員　網民直呼太可愛

詐騙套路層出不窮，宣傳反詐的方式亦不斷更新。近日，江蘇有「落難」貓頭鷹被當地警方救助後，被裝扮成「貓頭鷹警官」的樣貌，用來宣傳反詐，令不少網民大呼「真是太可愛了」、「本想混口飯吃，沒想到被迫營業」、「這波宣傳可以」。



據《頭條新聞》報道，7月11日中午，江蘇突降暴雨，江蘇贛榆公安分局巡特警大隊民警執勤歸來後，發現一隻貓頭鷹在辦公室大廳內躲雨。警方本想讓貓頭鷹飛走，但看到牠無動於衷，便將牠帶回辦公室照顧，並投食了鮮肉和水。

隨後，民警聯繫了林業部門人員前來救助，在等待救助期間，有民警表示，這隻貓頭鷹這麼可愛，肯定很受歡迎，為何不讓牠參與反詐宣傳？於是，兩名民警現場組織了一場特別的「反詐騙宣傳活動」，讓貓頭鷹「客串」了一次「反詐騙宣傳員」。

「不聽不信不轉賬，不理不睬不上當」、「辛辛苦苦幾萬塊，短短幾秒空口袋」、「天上不會掉餡餅，刷單返利是陷阱」等反詐宣傳口號，配上貓頭鷹的形象，讓不少網民直呼「太可愛了」、「貓頭鷹：我就知道，沒有一口飯是白吃的」、「這波宣傳可以」。

網民點睇：

霍格華茲哪位的錄取通知書又收不到了



天上不會掉餡餅，但天上會掉貓頭鷹



那藐視的表情是認真的嗎？哈哈哈哈哈哈



這也是有編制的貓頭鷹了

