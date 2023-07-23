廣東女騎電單車遭前車「開門殺」瞬間被撞飛　顱腦損傷不幸身亡

據內媒《新黃河》報道，近日，廣東中山有女子騎電單車時，遭遇前車「開門殺」，瞬間被撞飛倒地，緊急送院後因顱腦損傷，不治身亡。



據悉，該宗車禍為電單車和私家車相撞引發。影片畫面顯示，女子騎電單車經過時，恰巧遇上私家車開門，瞬間導致女子被撞飛，重摔倒地，送醫後搶救無效死亡。

點圖放大看女子遇「開門殺」被撞飛瞬間：

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據悉，事故發生於中山西區街道某處，受傷女子因頭部倒地造成顱腦損傷，經搶救無效後死亡。警方提示，無論司機或乘客，開車門前一定要先觀察周圍情況。

「開門殺」是指機動車上的乘客或司機打開車門後，從機動車旁邊駛過的自行車、電單車、摩托車等撞上車門的事故，此時非機動車的駕駛員有可能會受傷或死亡。車門突然打開後，車輛一旁的騎手也有可能會為避免撞上車門緊急轉向而撞到了其他車輛、非機動車或者摔倒受傷。此外，某車輛的車門打開後，該車輛一旁的機動車也有可能撞上車門，而正準備下車的機動車駕駛員或乘客有可能因此受傷。不過，如果汽車的車門是推拉門或鷗翼車門，那麼發生開門殺的概率幾乎為0。

網民評論：

永遠用遠離車門的那隻手開門



一定要戴頭盔，辦過的幾個人亡事故案件的受害人死因全是顱腦損傷



我那年也遇到這樣了，結果司機下來還罵罵咧咧的。



這車門開的也太大了，就好像是甩出來的



有時候事故發生就在一秒鐘

