貴州古寺變「Barbie粉」　景區稱手機濾鏡所致　遊客：我不是色盲

貴州梵淨山之名景區金頂寺廟原為灰白色系，然而，近日有遊客發布影片顯示，梵淨山金頂釋迦殿和彌勒殿外牆竟塗成「粉紅色」。他堅稱自己不是色盲，而工作人員卻認為是遊客手機濾鏡導致色差，引發爭議。事後，當局介入調查，發現景區管理公司修繕有明顯疏失。



位於銅仁市的梵淨山景區為中國著名的佛教聖地之一，號稱「人間仙境」。海拔高達4072的它也是貴州省最高的山峰之一。惟上述遊客發佈影片指出，梵淨山金頂上面的釋迦殿和彌勒殿本是青磚黑瓦，但外牆明顯被刷成了粉紅色。

輿論批評古蹟被塗成粉紅色是「詭異」，令景區畫風被破壞。不過，景區工作人員卻一度否認，還指可能是遊客拍照的時候使用了濾鏡。而許多曾到訪現場的遊客則紛紛留言，強調絕無加濾鏡，「真的是粉色」、「我不是紅綠色盲」。之後，景區工作人員又稱，粉紅色外牆是在本月初粉刷，目的是防止外牆老化和被雨水沖刷。

針對爭議，貴州江口縣民族宗教事務局初步調查，證實釋迦殿和彌勒殿外牆確實被景區粉刷過，非承恩寺人員所為。

周五（28日），銅仁市政府發佈《梵淨山金頂建築外牆維修有關問題調查處理情況》公告，指武陵景區管理公司在未完善手續的情況下，啟動梵淨山金頂建築外牆安全維修，擅自改變牆體顏色，違反《銅仁市梵淨山保護條例》等相關法規。梵淨山管理局副局長鬍瑞峰、規劃建設管理科科長邱陽、武陵景區管理公司總經理楊聖免職並立案審查調查；對梵淨山管理局局長尚空、武陵景區管理公司董事長陶花園立案審查調查。

目前，專家組已現場指導維修工作，將盡快恢復建築原有風貌。