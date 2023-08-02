南方科技大學3教學電腦CPU、記憶體和硬碟丟失　校方：是偷盜

位於深圳的南方科技大學近日發生盜竊事件，琳恩圖書館討論間3台觸摸屏教學一體機的CPU、記憶體和硬碟丟失。校方表示，盜竊是一種違法行為，館內的各種書刊資料、設施設備均為國家財產，對於偷盜書刊、設施設備者，圖書館將按學校相關紀律嚴肅處理，嚴重者將移交公安機關處理。



7月27日，南方科技大學圖書館發布《關於圖書館電腦設備丟失的通告》稱，圖書館館員近日在日常設備維護時發現，琳恩圖書館討論間有3台觸摸屏教學一體機的CPU、內存和硬盤丟失。圖書館稱，這是偷盜及侵害公共利益的行為，已聯繫校警務室對該事件做進一步處理，並呼籲師生遵紀守法，舉報盜竊或故意損毀圖書館公共財物者，共同維護圖書館業已形成的良好的學習環境；又請有任何關於有關物品的線索的人士立即與圖書館工作人員聯繫。

南科大琳恩圖書館。（南科大圖書館官網）

公開資料顯示，南方科技大學是深圳在中國高等教育改革發展的時代背景下創建的一所高起點、高定位的公辦新型研究型大學，入選「雙一流」建設高校及建設學科名單。2020年底，圖書館共建成琳恩館、一丹館、涵泳館三處館舍，其中2013年啟用、最早建立的琳恩圖書館建築面積1萬平方米。2016年7月28日，香港友好人士委託香港金杜律師事務所向南方科技大學教育基金會捐贈2000萬元港幣，圖書館冠名為琳恩圖書館（LYNN LIBRARY）。

圖書館面向本校全體師生提供獨立討論間以進行學習研究和學術研討，並採用自助式服務。其中琳恩圖書館一樓設有5間封閉式討論間，三樓設有6間封閉式小組討論間。其配有集電腦、電視、白板於一體的多功能機，可容納3至10人不等。